Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Das Corona-Jahr 2021 begann auch in der Region rund um Heidelberg hoffnungsvoll. Die zweite Corona-Welle ebbte nach ihrem Höhepunkt kurz vor Weihnachten 2020 ab. Die Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben waren allerdings drastisch. Damals war aber auch noch niemand geimpft. Das sieht nun anders aus. Auch wenn die Zahl der Infizierten vor dem Jahresende in ungeahnte Höhen schoss, so schließt auch dieses Jahr hoffnungsvoll trotz eines leichten Anstiegs zum Jahresende. Wenn man Experten glaubt, könnte sich dies mit der aufkommenden Omikron-Variante im neuen Jahr schnell wieder ändern.

Genau 6687 Infizierte meldeten die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises und des hessischen Kreises Bergstraße für die 17 Orte rund um Heidelberg. Damit entfallen 70,8 Prozent aller bisherigen Infektionen auf dieses Jahr. Über ein Viertel aller bisher Infizierten steckte sich in der aktuellen Welle zwischen Mitte November und Ende Dezember an. Die meisten Infektionen zählte in diesem Jahr die Große Kreisstadt Leimen. Alleine 1873 der 2602 bisher infizierten Einwohner steckten sich in diesem Jahr an. Das sind fast 72 Prozent.

Am besten durch die Pandemie gekommen ist in diesem Jahr Spechbach. In der kleinsten Gemeinde rund um Heidelberg wurden nur 73 Neuinfektionen registriert – nirgendwo waren es weniger. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl steht Spechbach aber gar nicht so gut da, denn das waren 4,3 Prozent der Bevölkerung. Hier liegt Dossenheim an der Spitze, wo sich 2021 nur 3,3 Prozent der Einwohner das Virus eingefangen haben. Ebenfalls gut durchs Jahr gekommen sind Gaiberg, wo sich 3,4 Prozent der Bürger infiziert haben, Mauer (3,7), Neckarsteinach (3,7), Wiesenbach (3,7), Neckargemünd (3,9), und Wilhelmsfeld (3,9). Etwas schlechter sieht es in Heiligkreuzsteinach (4,2), Meckesheim (4,2), Nußloch (4,7), Sandhausen (5,0), Eppelheim (5,6), Bammental (5,7) und Lobbach (5,8) aus. Am höchsten liegt der Anteil der infizierten Einwohner in diesem Jahr in Schönau (6,8) und Leimen (7,0). Im Schnitt waren es 5,1 Prozent der Bürger.

Das Jahr endet derweil mit einer sinkenden Inzidenz auch in der Region. Im Schnitt liegt diese "nur" noch bei 198,0. Die niedrigste lokale Inzidenz – also die Zahl der Infektionen in sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – verzeichnet aktuell Neckarsteinach mit 51,1 und die höchste Wiesenbach mit 448,9 – vor Lobbach (381,5) und Leimen (344,9).