Lächeln trotz Stäbchen in der Nase: Leimens Oberbürgermeister Hans Reinwald 2021 beim Auftakt des Drive-in-Testcenters. 600 Kunden am Tag zählt dessen Betreiber. Foto: A. Dorn

Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Spätestens seit die Omikron-Variante die Region beherrscht, ist das Virus so allgegenwärtig wie nie zuvor. Nahezu jeder kennt von Corona-Infektionen Betroffene im näheren Umfeld oder war gar selbst infiziert. Vor diesem Hintergrund hat die RNZ mit den Betreibern dreier Schnelltestzentren über ihre Situation gesprochen: der Firma Acovid aus Meckesheim, der SA Schnelltest UG aus Leimen und dem Unternehmen Delight Health aus Eppelheim.

> Die Auslastung der Schnelltester ist bei allen Unternehmen groß – obwohl die aktuellen Landesregelungen die Tests lediglich noch bei ungeimpften Angestellten am Arbeitsplatz oder erst zweimal geimpften Personen beim Gastronomiebesuch oder ähnlichem vorsehen. "Wir testen täglich in Meckesheim und das reicht nicht mal aus", sagt Jakob Ramirez Müllerschön von Acovid zu den rund 300 Kunden pro Tag. "Es läuft gut", bilanziert sein Kollege Sali Alihajdaraj, der die SA Schnelltest UG leitet. Safeer Ahmed Najam, der mit seiner Firma Delight Health in Eppelheim drei Teststandorte betreibt, spricht insgesamt von 420 bis 430 Tests täglich.

> Die Kunden der Schnelltestzentren sind bunt gemischt: Alle befragten Tester nennen Kindergartenkinder, nicht-geimpfte Arbeitnehmer sowie noch nicht geboosterte Menschen als regelmäßige Gäste. Zudem spüre man nun auch, dass Kontaktpersonen von Infizierten, Menschen mit einer Warnung der Corona-Warn-App sowie solche kämen, die sich mit einem Test einfach sicherer fühlen möchten.

> Die Positiv-Quote ist im Zuge der Omikron-Welle auch an den Schnellteststationen stark gestiegen. "Fünf bis sechs Prozent der Leute sind positiv. Das ist immens", sagt Ramirez Müllerschön. In Leimen beobachtete Sali Alihajdaraj zuletzt positive Tests bei drei Prozent der rund 600 täglichen Kunden in seinem Drive-In-Testzentrum. "Im Dezember waren es noch etwa 0,01 Prozent, im Januar 1,2 Prozent", berichtet er. "Delight Health" testete in Eppelheim zuletzt täglich fünf bis zehn Menschen positiv auf eine Corona-Infektion. Auch unter den Mitarbeitern der Schnelltestzentren habe es bereits positive Fälle gegeben. Diese hätten jedoch keine größeren Auswirkungen auf den Testbetrieb gehabt und auch von einem Übertrag von zu Testenden auf Testende sei nichts bekannt.

> Die Debatte um die Sensitivität der Tests in Bezug auf die Omikron-Variante haben alle drei Schnelltester umgetrieben – umgestellt hat infolge einer Studie des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zur Wirksamkeit der Schnelltests auf dem deutschen Markt nur ein Tester: "Wir haben gewechselt, als das PEI seine Liste veröffentlicht hat", so Ramirez Müllerschön. Safeer Ahmed Najam gibt ebenfalls an, beinahe seit Beginn seines Testbetriebs im Mai vergangenen Jahres die gleichen Tests zu nutzen. Und Salihajdaraj bekräftigt die Wirksamkeit seiner "seit Tag eins" genutzten Tests mit einer Anekdote, einer eigenen Omikron-Infektion, die er kürzlich durchgemacht habe. Er habe sich täglich per Schnelltest selbst getestet – die Tests hätten an zehn Tagen angeschlagen.

> Die Betrugsfälle unter Testzentren, die in jüngster Zeit bekannt wurden, beschäftigen auch die Schnelltester. Alihajdaraj und Ramirez Müllerschön berichten, kürzlich kontrolliert worden zu sein. "Die Kontrollen sind sehr, sehr streng, aber das hätte man auch mal früher machen können", findet Alihajdaraj. Ramirez Müllerschön fragt sich indes, wieso es auch nach Monaten des Bestehens der Testzentren in Bezug auf die tägliche Testpraxis keine Leitlinien gibt: "Wieso gibt es nicht eine Liste, auf der alle Standards stehen?"

> Die Omikron-Welle hat ihren Zenit nach Einschätzung der Leimener und Eppelheimer Schnelltester überschritten. "Die Welle flacht ab", so der Delight Health-Chef – und sein Kollege von SA Schnelltest sagt: "Mir kommt es vor, als ob der Zenit erreicht wäre." Ramirez Müllerschön in Meckesheim gibt sich verhaltener: "Wir sehen die Spitze ja gar nicht, weil die Dunkelziffer hoch ist."