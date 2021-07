Von Nicolas Lewe

Neckargemünd/Neckarsteinach. Verkehrsteilnehmer, die sich an der Kreuzung südlich der Friedensbrücke in Neckargemünd befinden und nach dem Weg in Richtung Eberbach fragen, werden in den allermeisten Fällen folgende Antwort erhalten: "Einfach immer der B37 folgen." Doch wie sagte schon Oscar Wilde? "Die Wahrheit ist selten rein und niemals einfach." Das gilt auch für den Streckenabschnitt an dieser Bundesstraße, der nicht nur die Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen verbindet, sondern auch mit einer Besonderheit aufwartet: Er ist nämlich ausgeschildert mit den Nummern 37 und 45. Doch ist das aus Sicht der Behörden erlaubt? Was hat es mit dieser Doppelbenennung auf sich?

"Das Schild ist wirklich eine Besonderheit und eigentlich eine ,blaue Mauritius’", meint Guido Martin, Sprecher des hessischen Regierungspräsidiums in Darmstadt. Die Beschilderung wäre korrekterweise mit B37 zu führen. Ein Fazit, zu dem auch sein Pendant auf baden-württembergischer Seite kommt. Irene Feilhauer, Sprecherin des Regierungspräsidiums in Karlsruhe erklärt: "Nach den Regeln zur Führung der Straßendatenbank werden unterschiedlich nummerierte Bundesstraßen, die wie hier auf einem gemeinsamen Streckenabschnitt geführt werden, mit der niedrigeren Nummer bezeichnet."

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde müsse demnach das Schild mit B37 beschriften, der Zusatz "45" habe auf dem Schild nichts zu suchen. Feilhauer sieht die Zuständigkeit bei der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Kreis Bergstraße im hessischen Heppenheim. Diese Antwort auf die Frage der Zuständigkeit wiederum wird im Nachbar-Bundesland nicht so eindeutig gesehen. Sprecher Martin betont: "Das Schild steht in der Nähe des Ortsausgangs von Kleingemünd und damit in Grenznähe." Die hessische Straßenverkehrsbehörde "Hessen Mobil" werde daher Kontakt zum Straßenbauträger in Baden-Württemberg aufnehmen, um die "Grenzfrage" zu klären. Das fehlerhafte Schild werde "sicherlich unbürokratisch von der einen oder anderen Seite erneuert". Martin ist sich übrigens im Gespräch mit der RNZ ziemlich sicher: "Es dürfte nur eines sein."

Beim Online-Kartendienst "Google Maps" gehen, um die Verwirrung noch zu steigern, ab Neckargemünd zwei Verkehrsadern der B45 ab – eine in Richtung Sinsheim und eine in Richtung Eberbach. Die B37 "verschwindet" hier vorübergehend und taucht erst wieder in Eberbach auf, von wo die B45 in nördlicher Richtung bis Höhe Wöllstadt verläuft, während die B37 bei Mosbach mit der B292 und der B27 zu einer Straße verschmilzt, die ab hier wegen der niedrigeren Nummer korrekterweise den Namen B27 trägt.

Für Silke Hartmann, Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, ist der Fall klar. Da sich Kleingemünd doch sehr eindeutig auf baden-württembergischer Gemarkung befinde, verspricht sie: "Die Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises nimmt den Hinweis gerne auf und überprüft die Beschilderung bei der nächsten Verkehrsschau." Und so hätte dann wohl auch bald Oscar Wilde an der Antwort "Einfach immer der B37 folgen" nichts mehr auszusetzen gehabt ...