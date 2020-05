Von Christoph Moll, Benjamin Miltner und Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Mit Pfingsten steht das nächste lange Wochenende ins Haus, die Wettervorhersagen sind vielversprechend und die Corona-bedingten Zwänge nach der nächsten Lockerungsrunde nicht mehr ganz so eng. Mit anderen Worten: Ab ins Freie! Die RNZ gibt ein paar Ausflugstipps für die Region rund um Heidelberg.

> Die vier Burgen in Neckarsteinach sind in ihrem Ensemble weit und breit einzigartig und locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Während die Mittel- und die Vorderburg in Privatbesitz und damit nicht frei zugänglich sind, ist das bei den Ruinen anders: Die Hinterburg und die Burg Schadeck – besser bekannt als "Schwalbennest" – sind auch in der Coronakrise frei zugänglich. Dies bestätigte Bürgermeister Herold Pfeifer auf RNZ-Anfrage. Nach Rücksprache mit dem für die beiden Ruinen zuständigen Hessischen Forstamt in Beerfelden sind keine Absperrungen und Zutrittsbeschränkungen getroffen worden. Solche seien auch nicht möglich, da die Burgen nicht eingezäunt sind und die Waldwege nicht einfach gesperrt werden könnten. Besucher werden jedoch gebeten, Abstand zu halten und bei Begegnungen mit weiteren Besuchern Maske zu tragen. Die Stadt kontrolliert die Parkplätze, da immer wieder Zufahrtswege in den Wald blockiert werden. Die Burgen wurden zwischen den Jahren 1100 und 1230 errichtet und bieten einen traumhaften Blick ins Neckartal und auf den Dilsberg.

Burg Dilsberg. Fotos: Alex(4)/Lana

> Die Burg Dilsberg ist seit Mitte Mai wieder geöffnet. Auf der gesamten Anlage gilt eine Maskenpflicht und es dürfen sich maximal 30 Personen in ihr aufhalten. Und dies bleibt trotz der jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorerst so. "Nachdem sich die bisherige Regelung in Sachen maximale Besucherzahl, Maskenpflicht, Abstandsregelung und so weiter für die Burgfeste Dilsberg bewährt hat, ist derzeit nicht geplant, hier kurzfristig Veränderungen vorzunehmen", teilte Michael Bös, Leiter der zuständigen Schlossverwaltung in Heidelberg auf RNZ-Anfrage mit. "Wir beobachten natürlich zusammen mit dem Burgpächter Armin Erles die allgemeinen Entwicklungen." Sollte die Corona-Verordnung der Landesregierung hier Spielräume eröffnen, werde man reagieren. Somit gilt auch das "Einbahnstraßensystem" mit Markierungen auf dem Boden in der Anlage an der hochmittelalterlichen Burg aus dem Jahre 1150 bis 1200 mit herrlichem Blick ins Neckartal weiter. Die Wegeführung soll Begegnungen unter Besuchern verhindern. Gesperrt bleibt der unterirdische, rund 80 Meter lange und extrem schmale Brunnenstollen. Auch Führungen sind vorerst tabu.

Tiergehege am Gossenbrunnen. Fotos: Alex(4)/Lana

> Das Wildgehege am Gossenbrunnen in Leimen stellt eine Art Geheimtipp dar. "Es ist schön abgelegen, ein bisschen im Wald", sagt Daniel Mostarac, der die dortige Gaststätte beim Naturfreunde-Vereinsheim bewirtschaftet. Zu den Mitgliedern des Wildtiergeheges in der Heltenstraße 60 gehören Mostarac zufolge Wildschweine und Rehe. Ein zweites Gehege beherbergt zudem Ziegen und Enten. Der Gaststättenwirt empfiehlt einen Spaziergang rund um die Anlage zu unternehmen. Da diese sehr weitläufig sei, benötige man dafür in gemächlichem Tempo rund eine halbe Stunde. Bestens geeignet also für Familien mit kleinen Kindern. Letztere können sich auch auf dem Kinderspielplatz inklusive Seilbahnrutsche, Schaukel und Trampolin auszutoben. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und ebenso kostenlos wie der Besuch des Wildgeheges.

> Die "alla hopp!"-Anlage in Meckesheim hat seit Kurzem nach der Corona-bedingten Schließung wieder geöffnet. "Die Freude in der Bevölkerung war groß", berichtet Bürgermeister Maik Brandt. Über Pfingsten ist die Anlage wie üblich täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Wegen der Weitläufigkeit der Anlage habe man, so Brandt, von einer Beschränkung der Personenzahl abgesehen. Kinder kommen also unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln voll auf ihre Kosten. Neben zahlreichen Schaukel-, Rutsch- und Sandelplätzen ist die Seilbrücke über die Elsenz Höhepunkt. Brandt weist auf die Plakate an den Zugängen hin: Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener die Anlage betreten und sollen Körperkontakt möglichst vermeiden. Gemeinsames Essen und Trinken ist derzeit verboten.

> Die Schauenburg in Dossenheim bietet für Geschichtsfanatiker, Picknicker oder Fernsicht-Liebhaber eine Quell der Freude. Sie wurde 1130 erstmals erwähnt, danach mehrfach erweitert, um- und ausgebaut, 1460 angegriffen, belagert und zerstört und Anfang des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt und Stück für Stück zum Leben erweckt. In der von Ehrenamtlichen der Schauenburg AG liebevoll freigelegten Ruine fühlt man sich ins Mittelalter zurückversetzt. Etwa beim Wandeln durch Gemäuer, Gänge, Burggraben, Bergfried oder über die gerade frei gegebene neue Holzbrücke. Vom Wanderparkplatz am oberen Ende der "Schauenburgstraße" geht es in gut 15 Minuten hinauf auf die Kuppe des Ölbergs, wo auf circa 275 Meter Höhe die Burg und ein einzigartiger Blick in die Rheinebene warten.

> Der Aussichtsturm am Weißen Stein in Dossenheim ist gerade für rund 135.000 Euro Kosten fertig saniert worden. Das Gerüst ist weg, das Kupferdach samt Blitz- und Vogelschutz erneuert, das Treppengeländer und das Podest im Innern des Turms nun sicher. Das Bauwerk ist nun nach fünf Monaten Baustelle und über vier Jahren Sperrung endlich wieder begehbar – aber nur in der Theorie. Der Turm bleibt der räumlichen Enge wegen geschlossen, wie Gemeindesprecherin Mareike de Raaf auf RNZ-Nachfrage erklärte. "Mit der Öffnung muss man noch abwarten, wegen Corona wollen wir noch auf Nummer sicher gehen", so de Raaf.

Der Teltschikturm. Fotos: Alex(4)/Lana

> Der Teltschikturm in Wilhelmsfeld ist dagegen seit dieser Woche im Zuge der Lockerungen wieder geöffnet, wie Bürgermeister Christoph Oeldorf auf RNZ-Nachfrage bestätigt. Man sei draußen, an der frischen Luft, entsprechend die Ansteckungsgefahr bei Einhaltung der Corona-Regeln nicht allzu hoch. Ein Besucherlimit gebe es nicht, die Platzbeschränkung ergebe sich auf der Aussichtsplattform und dem geforderten Mindestabstand von 1,50 Metern von selbst. "Es wird um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebeten, da beim Auf- und Abstieg der Abstand nicht immer gehalten werden kann", betont Oeldorf. Der Teltschikturm liegt auf dem rund 530 Meter hohen Schriesheimer Kopf, das Bauwerk selbst ist noch einmal 41 Meter hoch und bietet einen 360-Grad-Panoramablick über Wilhelmsfeld, den Odenwald, die Rheinebene bis hin zum Pfälzer Wald und den Nordschwarzwald.