Neckargemünd. (bmi) Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, die ganz große Überflutung ist ausgeblieben: In Neckargemünd kann in Sachen Hochwasser erste Entwarnung gegeben werden.

"Es sieht alles ganz gut aus", zog Stadtsprecherin Petra Polte am Dienstagmittag Bilanz. Aktuell liege der Pegel am Neckar bei rund 5,50 Meter und stagniere. Bis Mittwochabend wird zwar noch einmal laut Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg mit einem Anstieg auf etwa 5,80 Meter gerechnet. "Das ist aber weit weniger, als zu befürchten war." Am Montag war man noch von einem möglichen Höchststand von bis zu 7,50 Metern ausgegangen.

Bilder vom Hochwasser in der Region Heidelberg









































Der Hauptgrund für den glimpflichen Verlauf: Der für Montagnacht angekündigten Starkregen brachte weniger Niederschläge als befürchtet. So traten die auch in den Stadtteilen befürchteten Überschwemmungen nicht auf.

Zwischenzeitlich problematischer sah es in Neckargemünd an der Elsenz aus. Da das Hochwasser auf dem Neckar schneller fließt als die Elsenz, kommt es an der Mündung zu einem Rückstau. "Das war in der Tat das größere Problem. Aber auch hier sind die Pegel jetzt stabil und steigen nicht mehr weiter", so Polte. Die angedachte Sperrung der Mühlgasse fällt nun ebenso weg wie die Sperrung der Kreisstraße K 200 bei Rainbach zwischen dem Hollmuthtunnel und dem Ortseingang Rainbach.

Der Lohplatz könne laut Polte ab 14 Uhr wieder als Parkplatz genutzt werden, die Sperrungen des Leinpfads, der Schiffsgasse sowie der Parkplätze am Neckarlauer und Lohplatz, unter der Friedensbrücke und der Tiefgarage Mühlgasse bleiben vorerst bestehen.

Update: 4. Februar 2020, 13.30 Uhr

Von Benjamin Miltner

Neckargemünd/Neckarsteinach. Die kalte Jahreszeit bringt Schnee und Eis sowie ab und an auch ein Hochwasser: So kennt man den Winter in der Region rund um Heidelberg. Dieses Jahr sind Schnee und Eis auch im Februar immer noch nicht in Sicht – dafür ist am Montag das erste Hochwasser angekommen. Im Laufe des Nachmittags trat der Neckar aus seinem Bett. Zuerst in Neckarsteinach, dann auch in Neckargemünd überschwemmte er erste Parkflächen und Wege.

In Neckargemünd tagte der Krisen-Verwaltungsstab mit Vertretern von Bauhof, Feuerwehr und Polizei am heutigen Montag gleich mehrfach, zuletzt am späten Abend. "Wir rechnen mit einem größeren Hochwasser, die Pegel steigen sehr schnell", sagte Stadtsprecherin Petra Polte am Nachmittag auf RNZ-Nachfrage. Nach den Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg sollte der Neckarpegel in der Nacht auf den morgigen Dienstag auf rund 6,40 Meter ansteigen. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. "Am Dienstag sollen die Pegel am Neckar nach einem ersten Scheitelpunkt kurz fallen, dann aber morgen Nacht und wohl auch am Mittwoch massiv steigen", so Polte. Ein Pegel über 7,50 Meter sei möglich – und damit die Größenordnung eines zehnjährlichen Hochwassers erreicht. Der Normalwert liegt bei etwas über 2,00 Metern.

Bereits am Montag wurden am Nachmittag die Parkplätze am Neckarlauer und Lohplatz, der Parkplatz unter der Friedensbrücke, der Leinpfad und die Schiffgasse gesperrt. Später waren dann die Stellplätze am Rainbach und in der Tiefgarage Mühlgasse dran. "Das hat so weit gut geklappt, die meisten Fahrzeughalter hatten ihre Autos am späten Nachmittag geräumt", so Polte. Auch der Radweg zwischen Neckarhäuserhof und Mückenloch ist nicht mehr befahrbar, die Fähre zwischen dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen und dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof längst außer Betrieb. Zudem kündigte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine voraussichtliche Sperre der Kreisstraße K 4200 bei Rainbach zwischen dem Hollmuthtunnel und dem Ortseingang Rainbach für die Nacht auf Dienstag oder Dienstagvormittag an.

Aber nicht nur am Neckar ist die Situation brenzlig. Was Petra Polte ein "blödes Gefühl" bereitete, war die Komplexität der Lage. Denn mit der Elsenz sei noch ein zweiter Fluss randvoll – und dort könnte sich das Wasser von der Mündung in den Neckar zurückstauen. Für die Nacht waren Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen angesagt. Und nach dem eher nassen Winter seien die Böden nun gesättigt, können also nicht viel Niederschlag aufnehmen. "Das Hochwasser allein ist nicht so extrem, das haben wir auf dem Neckar seit Jahrhunderten", so die Stadtsprecherin. Dass aber die genannten Komponenten alle auf einmal eintreten, damit habe Neckargemünd noch nicht so viele Erfahrungen gemacht.

Die Elsenz und ihre Zuflüsse sowie die vielen Bäche in Waldhilsbach und Mückenloch: Viele Angriffspunkte für Überflutungen, die es alle im Auge zu behalten gilt. Deshalb absolvierte der Neckargemünder Bauhof bereits heute vorbeugende Kontroll- und Reinigungsmaßnahmen, säuberte die Rechen an den Einläufen und ließ die Kehrmaschine fahren.

In Neckarsteinach war das Neckar-Hochwasser bereits am frühen Mittag angekommen. Die Parkplätze am kleinen und großen Lauer wurden frühzeitig abgesperrt, wie Bürgermeister Herold Pfeifer auf RNZ-Anfrage berichtete. Die Stadtverwaltung habe auch die Pegel der Steinach im Blick. Insbesondere den Bereich am Bachweg, wo das Flüsschen meist zuerst über die Ufer tritt. Ansonsten hab sich Pfeifer betont gelassen. "Wir und gerade die Anwohner sind bestens vorbereitet. Das Wasser wird kommen, es wird aber auch wieder gehen."