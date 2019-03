Region Heidelberg. (fre) Wenn das Wetter so bleibt, wie es die hauptamtlichen Wetterfrösche angekündigt haben, dann kommen sie in diesen Tagen ganz gewiss aus den Schlupflöchern, in denen sie überwintert haben: die Frauen und Herren Kröten. Voraussetzung: Neben zweistelligen Frühlingstemperaturen heizt reichlich Sonnenschein den Boden nachhaltig auf und beschert so auch den Amphibien wahre Frühlingsgefühle. Für die Zweibeiner unter den Erdenbewohnern heißt dies: Aufpassen und am Steuer Rücksicht nehmen. Damit dies auch passiert, gibt es auf den Straßen der Region jede Menge Warnhinweise.

Denn mit den sonnigen Temperaturen machen sich die Kröten und Molche, die Gras- und die Springfrösche auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Das sind jene Tümpel, Teiche und Seen, in denen sie selbst geboren wurden. Dort wird für Nachwuchs gesorgt, so es nicht allzu viele sternenklare Nächte gibt, in denen die Temperaturen sich wieder dem frostigen Nullpunkt nähern.

Auf dem Weg ins lockende Nass lauert freilich die Gefahr. Und weitaus schlimmer als hungrige Graureiher, Störche oder Füchse, die sich über Amphibienhappen freuen, sind die Autoreifen. Ihnen fallen auf den Straßen, die auf der Reise überquert werden müssen, zahllose Kröten zum Opfer - ungeachtet vieler Freiwilliger, die den Tieren über den ebenfalls von der Sonne gewärmten Asphalt helfen.

Um Vier- wie Zweibeiner zu schützen, werden deshalb vom Straßenverkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises zahlreiche Straßen mit Warnschildern und nächtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen versehen oder auch völlig gesperrt. In der Region rund um Heidelberg sind dies folgende Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen:

Bammental: Kreisstraße K4160 nach der Ortstafel in Richtung Gauangelloch (Beschilderung).

Heiligkreuzsteinach: Landesstraße L535 am südlichen Ortseingang (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr, Beschilderung).

Leimen: K4157 zwischen Ochsenbach und Gauangelloch (Beschilderung und gelbe Warnleuchte).

Lobbach: L532 zwischen Gewerbegebiet und Golfkreisel (Beschilderung, Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 6 Uhr).

Meckesheim: K4178 zwischen Mönchzell und Lobbach-Lobenfeld (Beschilderung). Zwischen Mönchzell und Eschelbronn: Die Straße Am Mühlwald in Mönchzell wird zwischen 19 und 6 Uhr vom Ortsrand bis zum Sportgelände aus beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Neckargemünd: K4101 zwischen Dilsberg und Mückenloch (Beschilderung).

Nußloch: K4157 zwischen Nußloch und Maisbach (Beschilderung und Warnleuchte; Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zwischen 19 und 5 Uhr, wenn Sammelaktionen stattfinden).

Sandhausen: K4153 vom Stadion bis zur Einmündung L 598 (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, Beschilderung und Warnleuchten); die Ostlandstraße sowie die Straße Am Galgenbuckel (Beschilderung).

Schönau: Die Straßen "An der Klinge" und "Hasselbacher Hof" (Beschilderung); Lindenbach: oberhalb der Teichanlage und Zufahrtsstraße zum Wald (Beschilderung).

Wiesenbach: K4200 zwischen Langenzell und Neckargemünd-Dilsbergerhof (Beschilderung); L532 zwischen Wiesenbach und Lobbach (Beschilderung und Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h zwischen 20 und 6 Uhr).