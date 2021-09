Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Der Ranzen ist gepackt, der Schulweg eingeübt und die Schultüte steht auch schon bereit: Hunderte Erstklässler starten in der Region ins Abenteuer Schule. Die Einschulungsfeiern an den Grundschulen im Heidelberger Umland stehen bevor – auch wenn diese in Anbetracht der Pandemie 2021 im zweiten Jahr in Folge unter besonderen Vorzeichen stehen. Was es coronabedingt und coronaunabhängig für die Abc-Schützen bei den diesjährigen Einschulungsfeiern zu beachten gilt und wann und wo sie stattfinden, hat die RNZ zusammengefasst. Sämtliche Informationen stammen von den Schulen selbst.

Bammental

> Elsenztalschule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, in der Aula. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Einschulungsfeier klassenweise. Klasse 1a: 10 Uhr, Klasse 1b: 11 Uhr.

Dossenheim

> Kurpfalzschule: Einschulungsfeier inklusive ökumenischer Kurzandacht: Freitag, 17. September, im Schulhof der Kurpfalzschule. Aufgrund der Corona- Pandemie erfolgt die Einschulungsfeier klassenweise. Klasse 1a: 9 Uhr, Klasse 1b: 10.45 Uhr. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Unterrichtsende: 12.30 Uhr.

> Neubergschule: Einschulungsfeier: Freitag, 17. September, im Schulhof der Neubergschule. Aufgrund der Corona- Pandemie erfolgt die Einschulungsfeier klassenweise. Klasse 1a: 8.30 Uhr Gottesdienst, von 8.45 bis 9.15 Uhr Programm, anschließend bis 9.45 Uhr Programm in den Klassenzimmern. Klasse 1b: 10 Uhr Gottesdienst, von 10.15 bis 10.45 Uhr Programm, anschließend bis 11.15 Uhr Programm in den Klassenzimmern. Klasse 1c: 11.30 Uhr Gottesdienst, von 11.45 bis 12.15 Uhr Programm, anschließend bis 12.45 Uhr Programm in den Klassenzimmern. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.35 Uhr, Treffpunkt auf dem Schulhof, Unterrichtsende:12.25 Uhr.

Eppelheim

> Friedrich-Ebert-Schule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, um 10.30 Uhr im Schulhof. Erster Schultag: Montag, 20. September. Unterrichtsbeginn: 8 Uhr.

> Theodor-Heuss-Schule: Einschulungsfeiern: Samstag, 18. September, in der Rudolf-Wild-Halle, bei schönem Wetter auf dem Schulhof. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Einschulung klassenweise. Klasse 1a: von 9.30 bis 10.30 Uhr. Klasse 1b: von 11 bis 12 Uhr. Klasse 1c: von 12.30 bis 13.30 Uhr. Erster Schultag: Montag, 21. September. Zu den Unterrichtszeiten machte die Theodor-Heuss-Schule keine Angaben.

Gaiberg

> Kirchwaldschule: Einschulungsfeier: Mittwoch, 15. September, von 17 bis 18 Uhr in der Schulaula. Erster Schultag: Donnerstag, 16. September, Unterrichtsbeginn: 8.35 Uhr, Unterrichtsende: 12.55 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

> Grundschule: Einschulungsfeier: Donnerstag, 16. September, um 16 Uhr, auf dem Schulhof. Erster Schultag: Freitag, 17. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr.

Leimen

> Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, in der Aegidiushalle. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Einschulungsfeier klassenweise um 9, 10, 11 und 12 Uhr, danach für jede Gruppe die erste Schulstunde in den jeweiligen Klassenzimmern.

> Schlossbergschule Gauangelloch: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, um 10 Uhr im Kultursaal der Schlossberghalle Gauangelloch. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.50 Uhr, Treffpunkt: Hofeingang, Unterrichtsende: 12.20 Uhr.

> Turmschule: Einschulungsfeier, Samstag, 18. September, in der Fritz-Zugck-Aula. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Einschulungsfeier für die fünf ersten Klassen jeweils separat mit Beginn um 8.30, 10.30, 11.30 und 12.30 Uhr. Ebenso jeweils individuell für jede Klasse gibt es in der evangelischen Mauritiuskirche nach jeder Einschulungsfeier einen Einschulungsgottesdienst. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.45 Uhr, Unterrichtsende: 12.25 Uhr.

Lobbach

> Grundschule: Einschulungsfeier: Donnerstag, 16. September, um 10 Uhr in der Turnhalle. Anschließend erfolgt der erste Unterricht mit der Klassenlehrerin bis 12.15 Uhr. Erster Schultag: Freitag, 17. September, Treffpunkt: Die Erstklässler betreten die Schule durch den oberen Eingang, Unterrichtsbeginn: 8.40 Uhr, Unterrichtsende: 12.20 Uhr.

Mauer

> Norbert-Preiß-Schule: Die Schule machte keine Angaben zu einer Einschulungsfeier. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Unterrichtsende: 12.10 Uhr.

Meckesheim

> Karl-Bühler-Schule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, um 11 Uhr im Forum. Ein Einschulungsgottesdienst findet nicht satt. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr, Unterrichtsende: 15 Uhr.

> Außenstelle Mönchzell: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, um 9.30 Uhr auf dem Schulhof. Ein Einschulungsgottesdienst findet nicht satt. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr, Unterrichtsende: 12.30 Uhr.

Neckargemünd

> Erich-Kästner-Förderschule: Einschulungsfeier, Freitag, 17. September, um 10 Uhr im Schulhof. Erster Schultag: Montag, 21. September, Unterrichtsbeginn: 9 Uhr, Unterrichtsende: 12.25 Uhr.

> Grundschule Dilsberg-Mückenloch: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, um 9.30 Uhr in der Graf von Lauffen-Halle. Beschränkung auf maximal zwei Erwachsene und Geschwisterkinder pro Kind. Einen Einschulungsgottesdienst gibt es nicht. Erster Schultag: Montag, 20. September, Treffpunkt: in den sogenannten "Klassenkreisen" auf dem Schulhof, Unterrichtsbeginn: 8.35 Uhr, Unterrichtsende: 12.10 Uhr.

> Grundschule Neckargemünd: Einschulungsfeier: Freitag, 17. September, in der Banngartenhalle. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Einschulungsfeiern aufeinanderfolgend statt. Die Eltern wurden schriftlich informiert. Zu den Unterrichtszeiten machte die Grundschule keine Angaben.

> Grundschule Waldhilsbach: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, Mehrzweckhalle. Die Eltern wurden schriftlich informiert. Zu den Unterrichtszeiten machte die Grundschule keine Angaben.

> Staatliches Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat (SBBZ) Luise von Baden: Grundschule Förderschwerpunkt Hören: Einschulungsfeier: Donnerstag, 16. September, um 10 Uhr im Speisesaal der Quinckestraße 69, Heidelberg, anschließend Unterricht. Unterrichtsende: 12.30 Uhr.

> Grundschule Förderschwerpunkt Sprache: Einschulungsfeier: Freitag, 17. September, in der Aula von Haus A, Schützenhausstraße 34, Neckargemünd. Beginn: Klasse 1a um 9, Klasse 1b um 10.15 und Klasse 1c um 11.30 Uhr. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8 Uhr, Unterrichtsende: 15.35 Uhr.

Neckarsteinach

> Freiherr-vom-Stein-Schule: Einschulungsfeier: Mittwoch, 15. September, 9.30 Uhr in der Vierburgenhalle, maximal vier Teilnehmer pro Erstklässler. Danach Unterricht bis 12 Uhr in den Klassen.

Nußloch

> Lindenschule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, 9.30 Uhr auf dem Hof der Lindenschule. Beginn für Klasse 1a um 9.30 Uhr, Zugang über Barlachstraße, Beginn für Klasse 1b um 10.30 Uhr, Zugang über den Schleifpfad. Weitere Informationen hat die Schulleitung den Eltern schriftlich zukommen lassen. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr, Unterrichtsende 12.35 Uhr.

> Schillerschule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, zeitversetzt nach Klassen, Beginn zwischen 8.30 und 10.45 Uhr, Ende je nach Klasse zwischen 10 und 12 Uhr. Teilnahme ausschließlich für Eltern und Geschwister der Erstklässler. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr, Unterrichtsende 12 Uhr.

Sandhausen

> Pestalozzischule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen: Einschulungsfeier: Freitag, 17. September, um 9 Uhr in der Aula. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn: 7.45 Uhr.

> Theodor-Heuss-Grundschule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, in der Festhalle, Uhrzeit wurde den Eltern mitgeteilt. Erster Schultag: Montag, 20. September, Unterrichtsbeginn nach Stundenplan, Treffpunkt am Aufstellplatz im Schulhof, Unterrichtsende: 12.05 Uhr. Einschulungsgottesdienst am Samstag, 18. September, um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche, um Anmeldung hierfür wird gebeten.

Schönau

> Carl-Freudenberg-Schule: Einschulungsfeier: Freitag, 18. September, um 10 Uhr in der Grundschule. Zu den Unterrichtszeiten machte die Carl-Freudenberg-Schule keine Angaben.

> Grundschule Altneudorf: Die Schule machte weder zur Einschulungsfeier noch zum ersten Schultag der Erstklässler Angaben.

Spechbach

> Grundschule: Einschulungsfeier: Freitag, 17. September, um 16 Uhr, im Freien auf dem Schulgelände. Einschulungsgottesdienst: Freitag, 17. September, um 15 Uhr in der katholischen Kirche.

Wiesenbach

> Panoramaschule: Einschulungsfeier: Samstag, 18. September, in der Turnhalle. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Einschulungsfeier klassenweise. Klasse 1a: 9 Uhr, Klasse 1b: 11 Uhr. Eltern und Geschwister sind jeweils als Begleitpersonen erlaubt. Einen Gottesdienst zum Schuljahresbeginn gibt es nicht.

Wilhelmsfeld

> Christian-Morgenstern-Grundschule: Einschulungsfeier: Freitag, 17. September, nach der ersten Schulstunde in der Odenwaldhalle. Treffpunkt: Sammelplätze im Pausenhof. Genaue Uhrzeiten wurden den Eltern mitgeteilt. Während einer ersten gemeinsamen Unterrichtsstunde begeben sich die Eltern und Geschwister in die Odenwaldhalle, wo die Feier samt Gottesdienst stattfindet. Eine Bewirtung wird nicht angeboten. Erster regulärer Schultag: Montag, 20. September.