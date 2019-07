Region Heidelberg. (cm) Kurz, aber heftig war das Unwetter, das am Samstagabend über die Region hereinbrach. Betroffen war vor allem das Heidelberger Stadtgebiet, doch auch die Region um die Universitätsstadt blieb nicht verschont.

> In Dossenheim musste die Feuerwehr am Samstag ab 22.15 Uhr zu sieben kleineren Unwettereinsätzen ausrücken, wie Kommandant Stefan Wieder berichtete. "Es blieb aber bei ausgespülten Gullydeckeln und überfluteten Kellern", sagte er. Das Unwetter beendete das Sommerfest der Wehr. "Das Spanferkel war aber schon zu drei Vierteln vertilgt", schmunzelte Wieder. Kurz nach Mitternacht waren alle Einsätze beendet. Gestern Morgen ging es dann in den Ortsteil Schwabenheimer Hof. Durch den Starkregen hatte sich Wasser in der Kanalisation zurückgestaut und drang in die Kapelle ein. Das Wasser wurde abgepumpt. Gestern Nachmittag musste dann noch der Keller des Kindergartens am Kronenburger Hof ausgepumpt werden.

> In Mauer sorgte gestern Vormittag das Unwetter für einen verspäteten Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße hörten die Bewohner einen unbekannten Warnton und riefen die Feuerwehr. Diese stellte fest, dass der Ton von einer Warnhupe im Keller ausging. Diese gehörte zu einer Hebeanlage für Niederschlagswasser im Hof. Laut Feuerwehr hatte der Sensor wohl wegen des starken Regens ausgelöst. Eine Störung lag nicht vor.

> In Meckesheim beendete das Unwetter am Samstagabend gegen 20.45 Uhr die Rettung eines Papageis. Der ausgebüxte Vogel saß auf einem Baum in der Schatthäuser Straße. Mit der Drehleiter versuchte die Feuerwehr, den Papagei einzufangen. Doch weil der Vogel in dem sehr großen Baum unerreichbar war und das Unwetter aufzog, musste der Einsatz abgebrochen werden. Heute konnte er dann doch noch eingefangen werden.

> In Neckargemünd-Dilsberg sorgte das Unwetter nicht nur für den Abbruch der Sommerserenade: Der Regen war so heftig, dass Wasser aus Kanaldeckeln sprudelte und die Steige von der Bergfeste hinunterschoss.