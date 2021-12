Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Das Jahr war in der Region alles außer gewöhnlich. 21 Meldungen, die 2021 aus der Reihe tanzten.

> Bunte Mülleimer: In Neckargemünd hagelt es im Januar Kritik an der Farbwahl für Mülleimer am Neckarlauer. Die Stadt tauscht daraufhin die orangefarbenen Tonnen gegen grüne Eimer.

> Entsorgte Kunst: Bei der Sanierung der Hardtwaldhalle in Sandhausen wird im Februar ein Werk des Künstlers Erich Kraft übersehen. Es landet auf dem Müll.

> Verirrter Wanderer: Ein Wanderer irrt im Februar bei Leimen stundenlang orientierungslos durch den Wald. Der 27-Jährige hatte die Route per App geplant, doch dann war der Handyakku leer.

> Verdächtige Sprayer: In Dossenheim werden der Polizei im März Graffiti-Sprayer gemeldet. Es stellt sich heraus, dass diese lediglich Kreide-Schriftzüge auf den Asphalt als Werbung für den Klimastreik in Heidelberg aufbringen.

> Tierische Beute: Ein Dieb stiehlt im März in Sandhausen mehrere Völker mit insgesamt 75.000 Bienen.

> Leeres Kanu: Im April sorgt ein leeres Kanu auf dem Neckar für einen Großeinsatz in Neckargemünd. Doch die vermisste Frau mit Kind sitzt zu Hause.

> Unglaubliches Pech: Ein 20-Jähriger erlebt im Mai bei Lobbach Unfassbares. Beim Joggen muss er wegen gesundheitlicher Probleme den Rettungsdienst rufen. Als er tags darauf zu seinem abgestellten Auto zurückkehrt, fehlen die Räder. Der Wagen steht aufgebockt auf Steinen.

> Ungewöhnliche Rettung: In Neckargemünd muss die Feuerwehr im Mai ein Kind in einem Kindergarten befreien. Es steckt mit dem Kopf in einem Stuhl fest.

> Clevere Feuerwehr: In Mönchzell holt die Feuerwehr im Mai eine Katze ausgerechnet im Gebiet Katzengraben von einem Baum – auf kreative Art und Weise. Mit einer Regendusche aus dem Schlauch überzeugt sie das Tier, nach anderthalb Tagen vom Baum zu kommen.

> Zufällige Begegnung: In Schönau hält der Fahrer eines Müllwagens im Juni ein vorbeikommendes Feuerwehrauto an. Der Grund: Der geladene Müll brennt.

> Gescheiterte Unfallflucht: Die Vollsperrung der Gaiberger Ortsdurchfahrt wird im Juni einem Mann zum Verhängnis. Nach einem Unfall will er flüchten, muss aber wenden und wird gesehen.

> Durstiger Fahrer: Mit 3,14 Promille Alkohol im Blut wird ein Nußlocher im Juni von der Polizei im Auto gestoppt. Er will gerade neuen Alkohol kaufen.

> Grünes Licht: Trotz der Vollsperrung der Gaiberger Ortsdurchfahrt zeigt eine Ampel dauerhaft grün. Der Grund: Das Abschalten durch einen Fachmann wäre teurer als der Stromverbrauch.

> Göttliches Video: Ein Video aus dem Bammentaler Waldschwimmbad wird im August zum Internet-Erfolg. Es zeigt Jesus, der über das Wasser der Becken läuft. Sogar dem katholischen Pfarrer gefällt es.

> Verwehter Kandidat: Der hessische SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter steigt im September in Neckarsteinach in einen Heißluftballon. Doch statt durch seinen Wahlkreis treibt ihn der Wind über Baden-Württemberg.

> Teure Reinigung: Weil bei der Reinigung ein falsches Mittel eingesetzt wurde, muss der komplette Bodenbelag in der Nußlocher Olympiahalle ausgetauscht werden, wie im Oktober bekannt wird. Kosten: rund 110.000 Euro.

> Rätselhafte Schilder: Im Oktober tauchen in der Region Schilder mit der Aufschrift "Willkommen in the Länd" – auch an Ortstafeln – auf. Dass dahinter eine Imagekampagne des Landes steckt, wissen die Behörden vor Ort nicht. Die Stadt Neckargemünd hängt ein Schild sogar ab und kündigt ein Bußgeldverfahren an.

> Gefesseltes Mädchen: Eine Zehnjährige in Handschellen erscheint im November bei der Dossenheimer Feuerwehr. Es sei ein Missgeschick beim Spielen, so der Vater. Der Schlüssel taucht auf, bevor die Feuerwehr aktiv wird.

> Unbelehrbarer Feuermacher: Ein 48-Jähriger verbrennt im November in Leimen Unrat. Die Feuerwehr rückt an. Das Ganze wiederholt sich mehrere Stunden später, weil der Mann nicht aufhört.

> Geimpfte Kneipengäste: Weil noch Impfstoff bei einer Aktion im Dezember in Neckargemünd übrig ist, bittet die Stadt auch Kneipengäste zur Impfung.

> Verkeiltes Auto: In Meckesheim muss die Feuerwehr im Dezember ein Auto aus einer Hofeinfahrt befreien. Es ist völlig verkeilt, lässt sich nicht mehr bewegen.