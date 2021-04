Eppelheim. (sg) Neben Hygienekonzepten und Corona-Schnelltests gehört das regelmäßige Lüften zu den Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen. Doch wer weiß schon so genau, wie lange und wie häufig gelüftet werden muss, bis das ausgeatmete Kohlendioxid (CO2) und die Konzentration an Aerosolen im Raum gegen Frischluft ausgetauscht sind? "Das war bisher in den Klassen immer eine reine Gefühlssache", erklärt Christian Fesler, Konrektor der Humboldt-Realschule. Eine exakte Antwort liefern sollen nun sogenannte "CO2-Ampeln". "Jetzt können wir mit Daten belegen, wann und wie lange gelüftet werden muss", freut sich Fesler.

Als erste und derzeit auch einzige Schule in Eppelheim stattete die Humboldt-Realschule auf Initiative der Freundeskreisvorsitzenden Claudia Treiber alle Klassenzimmer mit Kohlendioxid-Messgeräten aus. Diese können auch nach der Corona-Pandemie gute Dienste leisten und für "frische Luft" statt "dicker Luft" in den Schulräumen sorgen. Die handlichen "CO2-Geräte", die man auf den Tisch stellen oder an der Wand befestigen kann, messen exakt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt der Raumluft; auch gibt es eine Anzeige für Datum und Uhrzeit. 20 dieser "Ampeln" hat der Freundeskreis als Grundausstattung zum Gesamtpreis von 3200 Euro angeschafft.

"Das ist für uns eine super Sache", zeigt sich Rektor Michael Mercatoris dankbar für die Initiative des Freundeskreises. Die Vorsitzende Treiber habe lange gesucht, um einen geeigneten Anbieter von "CO2-Ampeln" zu finden. Mittlerweile sind die Messgeräte montiert und in Betrieb. Davon konnte sich Treiber beim Termin vor Ort auch überzeugen.

Bei der Verteilung der 20 Geräte hatte sich der Schulleiter für die priorisierte Ausstattung der Klassenzimmer entschieden; denn die Schüler halten sich deutlich länger in ihren Klassenräumen auf als in den jeweiligen Fachräumen. "Wir haben 19 Klassen an unserer Schule und daher noch ein Gerät übrig, das wir jetzt beispielsweise in einem Fachraum oder im Lehrerzimmer flexibel einsetzen können", erklärt Konrektor Fesler weiter.

Der zur Corona-Vorsorge wichtige Zahlenwert des CO2-Gehalts in der Luft ist auf der Anzeige gut lesbar. Sobald er sich dem kritischen Bereich von 1000 bis 1200 ppm ("Parts per Million", also "Anteile pro Million") nähert, verändert sich die Farbe des Messwerts wie bei einer Ampel von Grün über Gelb zu Rot. Zusätzlich ertönt bei Rot ein Alarmton, der akustisch darauf hinweist, dass es an der Zeit ist, das jeweilige Zimmer zu lüften. Sobald der CO2-Gehalt der Raumluft im Normalbereich zwischen 400 und 800 ppm liegt, wird der Messwert wieder grün: Die Fenster können geschlossen werden, alles ist "im grünen Bereich".

"Dank der CO2-Ampeln erhält jeder Lehrer und Schüler eine objektive Aussage über die Qualität der Raumluft auf Basis des CO2-Gehaltes und weiß, wann zu handeln ist", verdeutlicht die Schulleitung. Da alle Klassenzimmer mit einem Messgerät ausgestattet werden konnten, sei es sämtlichen Schulklassen möglich, sich schnell an den neuen Ablauf beim Lüften der Räume zu gewöhnen. So könne auch jeder sein Bewusstsein dafür schärfen und eine gewisse Routine entwickeln, um beispielsweise auch zu Hause oder bei Freunden das regelmäßige Lüften nicht zu vergessen.

Von zusätzlichem Vorteil wäre für die Schule, wenn nun auch noch die verschiedenen Fachräume mit derartigen "Ampeln" ausgestattet werden könnten. Zwölf Messgeräte wären dafür nötig.