Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Ein Zeitzeuge der Maueröffnung am 9. November 1989 ist Rainer Eppelmann, Bürgerrechtler, evangelischer Pfarrer und später CDU-Politiker. In der Bornholmer Straße in Berlin erlebte er den Massenansturm von DDR-Bürgern auf die noch geschlossene Grenzschranke und wie der Grenzbeamte Harald Jäger unter dem Druck der Menge schließlich nach 23 Uhr eigenmächtig die Schranke öffnete. 20.000 Menschen gelangten in der folgenden Dreiviertelstunde auf diesem Weg nach West-Berlin.

In Begleitung des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Gert Weisskirchen war Rainer Eppelmann nach Neckargemünd gekommen, um der derzeit in der Hauptstraße und auf dem Marktplatz gastierenden Plakatausstellung "Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit" einen Besuch abzustatten. Provokativ hakte der frühere Minister für Abrüstung und Verteidigung im Kabinett von Lothar de Maizière des Jahres 1990 im Beisein von Anna-Magdalena Oehne-Marquard, Winfried Schimpf und Jürgen Thäder vom SPD-Ortsverein sowie von Bürgermeister Frank Volk nach: "Warum ist Ihnen denn eine so komische Idee gekommen, diese Ausstellung zu zeigen? Ihre Stadt hat mit dem Mauerfall doch nicht unmittelbar etwas zu tun?"

Bürgermeister Frank Volk berichtete, dass die Neckargemünder SPD bereits im vergangenen Jahr mit großem Erfolg eine Plakatausstellung zum Thema "Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme" im öffentlichen Raum zeigte. Das motivierte dazu, ein weiteres einschneidendes Geschichtsthema zu präsentieren. "Man sieht immer wieder Leute, die en passant die Plakate wahrnehmen, stehen bleiben und sich in die Texte vertiefen."

20 Plakate umfasst die Ausstellung "Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit", die sich auf die Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 konzentriert. Herausgeber ist die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, deren Vorstandsvorsitzender Rainer Eppelmann seit 1998 ist. Die Ausstellung blickt zurück auf den Protest gegen die Fälschung der DDR-Kommunalwahlen, erinnert an die Fluchtbewegung im Sommer und die Massenproteste im Herbst, die auf friedliche Weise das Ende der SED-Diktatur brachten. Weitere Themen, die die Plakate in 100 zeithistorischen Fotos und Dokumenten informativ und interessant darstellen, sind die Selbstdemokratisierung der DDR, deutsch-deutsche Solidarität und die außenpolitischen Weichenstellungen bis zur Wiedererlangung der deutschen Einheit. Über QR-Codes bekommt man zudem Zugang zu 18 Videointerviews mit Akteurinnen und Akteuren der Friedlichen Revolution.

Rainer Eppelmann war nicht mit leeren Händen gekommen. Für Bürgermeister Frank Volk hatte er einen Kalender für 2020 zum Thema "Erinnerung als Auftrag" mitgebracht, der für jeden Tag ein Ereignis aus den Jahren 1989/1990 beschreibt. In Kürze porträtierte der Bürgermeister für den prominenten Gast die Besonderheiten der Stadt Neckargemünd. Er betonte auch die Wichtigkeit der Ausstellung im öffentlichen Raum angesichts eines zerstrittenen Europas und aufkeimender Europafeindlichkeit. Die Stadt lebe über ihre Städteverbindungen nach Frankreich und Tschechien europäische Partnerschaft.

Info: "Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit", Plakatausstellung, bis 20. Oktober, Hauptstraße und Marktplatz, Neckargemünd