Ellen Heese mit den Tischpuppen Pettersson und den vier Hühnern, die sie in offener Führung spielt. Auf ein Minimum an Ausstattung reduziert, wird beim Livestream aus dem neuen Aufnahmestudio die ganze Aufmerksamkeit auf die Akteure und das gesprochene Wort gelenkt und die erzählten Geschichten fesseln Groß und Klein. Foto: von Splényi

Von Kerstin von Splényi

Felix sitzt mit großen Augen und ziemlich aufgeregt vor dem Bildschirm. Bis eben hat der alte Heinrich von seinen Haustieren erzählt, mit denen er in Kindertagen auf dem Hof der Eltern gespielt hat. Und jetzt hört Felix mit ungläubigem Staunen, wie der Löwe Leo ihn direkt anspricht und nach seinen Haustieren fragt. Kann das wirklich sein, dass die Puppe da im Fernseher mit ihm spricht, scheinen seine Augen zu fragen.

"Manchmal braucht es schon etwas länger bis die Kinder auftauen, aber wenn man sie emotional erreicht hat, dann entsteht eine unglaubliche Interaktion." Während sie das sagt, geht ein Strahlen über Ellen Heeses Gesicht und ihre Begeisterung ist nicht zu übersehen. Und bei Felix ging es dann auch ganz fix, bis er sein geliebtes Stoff-"Haustier" dem Leo in der Flimmerkiste präsentierte.

Zusammen mit ihrem Partner Andrej Uri Garin leitet Ellen Heese das "Theater en miniature". Dieses mobile Puppentheater war und ist weit über die Region hinaus bekannt. In den bis zu 200 Vorstellungen jährlich konnten die studierte Sozialpädagogin und der Diplom-Puppenspieler ca. 25.000 begeisterte Zuschauer begrüßen. Das Repertoire umfasst insgesamt zwölf Stücke von Pettersson und Findus über den Grüffelo und den Froschkönig bis hin zu Amadeus. Jedes ist eine ganze eigene Inszenierung mit individuellen Musikarrangements, teilweise opulenten Kulissen und Kostümen sowie einigen Bühnenaufbauten von bis zu 6 mal 8 Metern.

"Uns war es immer wichtig, mit unserer Form des modernen Figurentheaters nicht nur eingefleischte Theatergänger zu erreichen, sondern vor allem auch Kinder und Erwachsene, die eher nicht ins Theater gehen," begründet Ellen Heese die Wahl der Spielstätten vom großen Theatersaal bis zu Büchereien und Kindergärten. Mit ihrem Mix aus Masken- und Figurentheater sowie Schauspiel waren sie auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals zu Gast; wurden mit Auszeichnungen und Ehrungen prämiert.

Und dann kam Corona! Lockdown! 150 Gastspiele im Jahr 2020 storniert! Der Schock saß tief, aber er hat die an Improvisation gewöhnten Theatermacher nicht gelähmt. "Nach intensiven Krisengesprächen stand für uns fest: Wir bleiben live! Für uns stehen Kommunikation und Dialog zwischen Publikum und Künstler absolut im Vordergrund, auch auf digitalem Weg." Dass nicht immer alles ganz so glatt lief, merkt man der Puppenspielerin aus Leidenschaft natürlich an, und doch war damit ein ganz neues, einzigartiges Projekt geboren: ellenheeselive.

Wo bisher Seminare für Puppenspiel und Yoga-Kurse stattfanden, steht heute ein vollständig eingerichtetes Aufnahmestudio. In dem einst lichtdurchfluteten Raum finden sich hinter dunklen Vorhängen keine Kulissen und Bühnenbilder, dafür umfangreiche Streamingtechnik. Der Schauspieler und Regisseur Garin avancierte in diesem Umbruch ganz nebenbei zum Herrn der Technik. Allwöchentlich werden im neuen Ambiente zwei Livestreams produziert. Das bedeutet: zweimal die Woche eine neue kleine Inszenierung mit neuer Geschichte, neuer Figur und Dramaturgie; wie zum Beispiel der eingangs erwähnte alte Heinrich mit seinen Kindheitserinnerungen.

Interaktiv wird es, wenn sich die Kinder nach dem Livestream im anschließenden "Club" dank Video-Meeting-Technik mit ihren Puppen und der Puppenspielerin direkt unterhalten können. Wer aktiv dabei sein will, der muss gegen eine kleine Schutzgebühr eine Eintrittskarte auf der Website erwerben. Der Live-stream des "Theater en miniature" kommt jeden Mittwoch und Freitag neu und kann dann zwei Wochen lang kostenfrei geschaut werden. Danach können interessierte Einrichtungen aus dem Pool von Geschichten die für sie passende auswählen und, das ist dabei der Clou, diese als Live- oder Präsenzveranstaltung buchen.

Um eine solche Idee umzusetzen, mussten sämtliche Ressourcen mobilisiert werden, sowohl finanzieller als auch physischer und psychischer Leistungsfähigkeit, gibt Heese offen zu. "Ohne großzügige Unterstützer, privat wie institutionell, hätten wir das innovative Projekt nicht verwirklichen können." Dank Landesförderung "Kunst trotz Abstand" und Bundesmitteln für "Neustart Kultur" konnte das Team Projekte wie "Schnapp die Oma" und "Märchenhaft erzählen" entwickeln. Immer geht es Heese und Garin darum, nicht nur ein professionell gespieltes Stück zu bieten, sondern den Dialog mit dem Publikum als zentrales darstellendes Element einzubauen.

Gemeinsam mit ihren Puppen er-zählt die Puppenspielerin eine Geschichte und vermittelt verbal und nonverbal Emotionen, über die beide dann mit ihrem Publikum sprechen; eine permanente Interaktion. Damit diese einzigartige, innovative Neuinterpretation des Figurentheaters eine Zukunft bekommt, bedarf es nicht nur des Mutes der Theatermacher, sondern auch zusätzlicher finanzieller Mittel. In keiner anderen Zeit hatten es Kinder so nötig, ihre Sorgen und Ängste benennen zu können und im Gespräch zu verarbeiten oder einfach nur mit Leo und dem alten Heinrich lachen zu dürfen.

Info

"Theater en miniature" und ellenheeselive, Kaiserstraße 39, Leimen, Telefon 0 62 24/ 70 25 12; Internet: https://seminarhaus-szenario.de/ und http://www.theater-en-miniature.de/.