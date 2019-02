Aktivisten der Tierschutzorganisation Peta nutzten gestern den Gastauftritt der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Leimen für plakativen Protest. Foto: Alex

Leimen. (fre) Um ein Haar hätte der hohe Gast nichts, aber auch gar nichts von dem Protest mitbekommen. Julia Klöckner, CDU-Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, kam über den diskreten Hintereingang in die Festhalle des Zementwerks. Dort drinnen ging am Montagabend der Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt Leimen über die Bühne und draußen in der freien Kälte protestierten Natur- und Tierschützer.

Wie angekündigt war der Nabu-Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald angereist, mit gut zwei Handvoll Engagierter. Wollten diese ursprünglich direkt vor dem Haupteingang Flagge zeigen, so folgten sie dann doch der freundlich-bestimmten Aufforderung des Ordnungsdienstes, sich einen anderen Platz zu suchen.

Den fanden sie auf dem Gehweg. Dort verteilten sie fleißig 114-Euro-Postkarten. Als Symbol dafür, dass jeder Bürger so viel Geld für die europäischen Agrarsubventionen zahlt. Allerdings ohne die Vorgabe, dass mit dem Geld eine nachhaltige Landwirtschaft auch zum Schutz von Natur, Vögeln und Insekten betrieben wird.

Ebenfalls präsent war die Tierschutzorganisation Peta. Ein gutes Dutzend Aktivisten machte klar, dass "Tiere keine Produkte" sind. Mit Plakaten forderten sie eine vegane Lebensweise ein, zum Wohle der Umwelt und als Kampf gegen Tierqual und Welthunger: Mit dem gleichen Aufwand wie für ein Kilo Fleisch ließen sich 16 Kilo Getreide produzieren. Dies taten einige Peta-Leute dann auch während der Klöckner-Rede in der Festhalle lautstark kund. Das sorgte dafür, dass die Ministerin dann doch noch etwas von dem Protest mitbekam.