Neckarsteinach-Grein. (iz) Die knapp 100 Einwohner im idyllischen Grein sind gespalten, die Argumente beider Seiten prallen unversöhnlich aufeinander. Diesen Eindruck vermittelte zumindest die Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus zum Thema Sendemast, zu der Ortsvorsteher Matthias Borst eingeladen hatte.

Es ging und geht weiterhin um einen rund 30 Meter hohen Telefonsendemast, den die Telekom im Ortsbereich aufstellen will, um den Mobilfunk-Empfang zu verbessern – beziehungsweise um ihn überhaupt erst zu ermöglichen. Denn in Grein herrscht sozusagen Funkstille: Von wenigen Stellen abgesehen ist das Dorf praktisch ein großes Funkloch. Ob dies so bleibt, sollen nun die Bürger entscheiden.

Darüber beklagen sich schon seit einiger Zeit zahlreiche Greiner – besonders die Feuerwehr –, sodass Bürgermeister Herold Pfeifer die Telekom kontaktierte. Damit erreichte er, dass der Konzern trotz der wenigen Nutzer bereit war, einen Sendemast in Grein zu errichten. Drei Standorte waren dafür schon ins Auge gefasst worden – der Ortsbeirat jedoch lehnte allesamt ab, weil sie das Dorfbild sehr gestört hätten.

Zur jüngsten Sitzung nun hatte Borst den Telekom-Kommunalbeauftragten Michael Zieg aus Frankfurt eingeladen. Er erklärte den zahlreich erschienenen Besuchern die Funktionen eines Sendemastes im Hochfrequenzbereich und vieles mehr.

In der anschließenden Diskussion zeigte sich aber, dass ein großer Teil der Anwesenden nicht nur die bisherigen Standorte ablehnte, sondern sich generell gegen die Installation dieser Technik in Grein aussprach. Die Bürger brachten vor allem gesundheitliche Aspekte vor; Angst vorm Mobilfunkstandard 5G, vor unbekannten Strahlen und neuen Krankheitsbildern wurde geäußert. Und ein Greiner Neubürger hatte seitenweise Warnungen aus dem Internet gesammelt, die er zitierte. Auch die Tatsache, dass man bereits vier Windräder "vor der Nase" habe, wurde erwähnt.

Befürworter des Mobilfunks hielten dagegen, dass die von der Bundesregierung vorgegebenen Grenzwerte eingehalten würden. Zudem gebe es die angeblichen gesundheitlichen Gefahren gar nicht, oder die Sorgen seien übertrieben. Und überhaupt hätten auch die Greiner in der heutigen Zeit ein Recht auf ein funktionierendes Mobilfunknetz.

Das Ergebnis der Diskussion war schließlich, dass über einen neuen Standort gar nicht mehr gesprochen wurde. Sondern der Ortsbeirat beschloss einstimmig, alle Einwohner Greins in einer Flugblattaktion zu befragen, ob sie für oder gegen die Aufstellung eines Telefonsendemastes wären. Die Mehrheit soll so entscheiden.