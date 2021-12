Dossenheim. (bmi) Mehrere Leser haben die RNZ jüngst darauf aufmerksam gemacht, dass in den vergangenen Wochen in mehreren Austragebezirken der Bergstraßengemeinde über mehrere Tage keine Briefe zugestellt wurden. Briefträger hätten auf Rückfrage von Bürgern Auskunft gegeben, dass Pakete Priorität hätten und man keine Angaben machen könne, wann die nächsten Briefe wieder zugestellt werden. Die RNZ hat bei der Deutsche Post DHL Group nachgefragt.

"Wir hatten in Dossenheim eine sehr angespannte betriebliche Situation", berichtet ein Sprecher der Pressestelle Süd. Diese sei zurückzuführen auf die hohen Sendungsmengen, verbunden mit der aktuellen Pandemielage sowie einen "für diese Jahreszeit leider typischen Krankenstand", so der Postsprecher weiter. Dies könne sich auch auf die Zustellqualität auswirken. "Seit Mitte vergangener Woche soll der Betrieb in Dossenheim nun wieder stabil laufen", heißt es weiter.

In der Bergstraßengemeinde werden Briefe und Pakete seit einiger Zeit größtenteils im Verbund – ein Zusteller erledigt parallel beide zuvor getrennten Aufgaben – zugestellt. Vorrang hat laut dem Pressesprecher keine der beiden Kategorien: "Als Universaldienstleister müssen wir Briefe und Pakete gleichwertig behandeln."