Von Nicolas Lewe

Eppelheim. Was genau ist am Freitagabend vor einem Imbiss an der Ecke Hauptstraße und Friedrich-Ebert-Straße passiert? Laut Polizei wurde gegen 19.40 Uhr ein 30-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung durch einen Messerstich verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr lasse sich aber wohl ausschließen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf RNZ-Nachfrage erklärte.

Der 30-Jährige und sein 28 Jahre alter Begleiter sollen zuvor mit zwei weiteren Männern, 20 und 25 Jahre alt, in Konflikt geraten sein. Was genau der Auslöser des Streits war, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Dies sei ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen wie die Frage, wer von den beiden Kontrahenten den 30-Jährigen mit dem Messer verletzt habe.

Wie bereits berichtet soll einer der am Streit beteiligten Männer zudem mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Ein Großaufgebot von Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim rückte daraufhin am Tatort an und machte sich auf die Suche nach den 20- und 25-Jährigen, die zunächst die Flucht ergriffen hatten. Wie die Beamten mitteilten, stellten sich jedoch beide "wenig später" der Polizei.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der RNZ von einem Polizeieinsatz, der sich nach der Tat im Bereich der Schillerstraße abgespielt habe. Hierbei sei auch die Hundestaffel zum Einsatz gekommen. Möglich sei, dass dieser Einsatz mit einem der beiden geflüchteten Männer zusammenhänge.

Wie von verschiedenen Seiten berichtet wurde, soll es im Bereich des Tatorts in den vergangenen Tagen schon einmal zu Streitigkeiten gekommen. Diese könnten am Freitagabend eskaliert sein.

Beamte der Kriminaltechnik waren dem Polizeisprecher zufolge noch bis nach 23 Uhr vor Ort, um die Spuren am Tatort zu sichern. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg habe Ermittlungen gegen alle Beteiligten aufgenommen. Das Gebiet rund um den Imbiss sei in diesem Zuge weiträumig abgesperrt worden. Neben rund 30 Polizeibeamten war zudem das DRK aus Heidelberg im Einsatz.

Unmittelbar an den Ort des Geschehens hatte sich Bürgermeisterin Patricia Rebmann begeben. "Ich habe durch Zeugen, die vor Ort waren, davon erfahren", so die Rathauschefin, die vor Ort auch mit den Einsatzkräften sprach. "Ich hoffe sehr, dass der, der das ausgelöst hat, schnell gefasst wird", sagte sie im Gespräch mit der RNZ und betonte: "Sowas kann man echt nicht gebrauchen."

