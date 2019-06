Von Benjamin Miltner

Bammental. Mehr PS, mehr Geschwindigkeit und weniger Spritverbrauch - was für viele Autofahrer wie ein Traum klingt, ist das tägliche Brot von Tobias Coellejan. Er hat im Oktober 2018 in Bammental die Firma CT Performance gegründet. Sein Kerngebiet ist das Chip-Tuning (siehe auch Hintergrund-Kasten). Oder anders gesagt: Er macht Autos schneller, kraftvoller oder auch sparsamer. Und zwar per Mausklick, ganz ohne Muskelkraft. "Ich mache mir nicht die Finger dreckig", lacht Coellejan und erklärt: "Alles geht vom Laptop aus, das Chip-Tuning ist ein rein digitales Geschäft." Klingt unglaublich - und ist unglaublich spannend. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Wie funktioniert Chip-Tuning? Über das Motorsteuergerät - salopp gesagt das Gehirn des Autos - erhält Coellejan Zugriff auf die Schaltzentrale. Er greift deren Daten ab, verändert ein paar Werte, spielt sie wieder zurück - und fertig! Wie das Umschreiben einer Software am Computer. An der Hardware selbst wird nichts verändert. Klingt einfach. Und das ist es im ersten Moment auch. Es steckt aber viel mehr dahinter. Jede Menge Expertise über Elektronik, Bauelemente, Schaltungen. Das bringt Coellejan als gelernter Elektrotechniker von Haus aus mit. Hinzu kommt aber noch das typische Wissen eines Kfz-Mechanikers über das Zusammenspiel von Motor, Fahrwerk und den weiteren Komponenten eines Autos. "Das habe ich mir über Schulungen bei der Handwerkskammer angeeignet", sagt der 29-Jährige.

Lassen sich nur die neuesten Fahrzeuge "tunen"? Klares Nein! Fast alle Modelle ab dem Baujahr 2000 sind "bespielbar". Zu dieser Zeit wurden Motorsteuergeräte serienmäßig verbaut. "Wir hatten auch schon Autos mit Baujahr 1997 hier, bei denen es wunderbar geklappt hat", erzählt Coellejan. Und nicht nur Autos, sondern auch Traktoren, Motorräder, Lastwagen, Elektro-Rollstühle und sogar Boote. "Eben alles mit einem Diesel- oder Ottomotor mit Steuergerät", so der Tüftler. Auch einige E-Autos hat die Bammentaler Firma schon modifiziert.

Beim Chip-Tuning wird die sogenannte Kennlinie der Motorsteuerung umprogrammiert, sodass der Motor mehr Leistung erzielt. Dies geschieht über den Speicherchip des Motorsteuergeräts. Dieser kontrolliert jeden Betriebszustand des Autos. Für verschiedene Parameter wie Zündzeitpunkt, Kraftstoffmenge, Einspritzintervalle und Ladedruck sind auf dem Chip Daten vom Hersteller hinterlegt. Auf diese sogenannten Kennfelder können Experten zugreifen, diese auf einem PC umschreiben und mit individuell veränderten Werten wieder zurück ins Fahrzeug einspielen. Je nach Kundenwunsch können so indirekt Werte wie Höchstgeschwindigkeit, Motorleistung, Drehmoment und Spritverbrauch individuell erhöht oder verringert werden. Veränderungen und eine Rückrüstung auf den Serienzustand sind jederzeit möglich. Bei den meisten Autos geschieht dies allein durch das Umschreiben der Software, eine bauliche Veränderung ist nicht nötig. bmi

Was ist möglich? So ziemlich alles. Höchstgeschwindigkeit, Motorleistung, Beschleunigung, Spritverbrauch - an all diesen Schrauben kann gedreht werden. "Kein Fall gleicht dem anderen. Autos, Kunden und ihre Wünsche sind sehr individuell. Genau das macht es so spannend", schwärmt Coellejan von seinem Arbeitsalltag. Der eine will mit mehr PS und schneller fahren, der andere eher Sprit sparen, der Dritte beides. Geht das? "Definitiv. Wir können mit einer verbesserten Abstimmung mehr PS und Drehmoment erreichen - und gleichzeitig den Verbrauch verringern", ist der 29-Jährige überzeugt. Die Hersteller bauen Leistungsreserven im zweistelligen Prozentbereich ein. "Die reizen wir aus."

Warum gibt es so viel Spielraum? Dafür holt Coellejan ein wenig aus. Er spricht von der Kälte am Nordpol, der Hitze am Äquator, der Höhe der Anden, dem mangelhaften Sprit östlicher Länder - von Extremen eben. "Der Hersteller plant so, dass ein Auto überall auf der Welt funktioniert, auch unter den schlechtestmöglichen Bedingungen." In Mitteleuropa herrschen dagegen optimale Gegebenheiten, was Temperatur, Höhe, Luftdruck und Sprit angeht. "Deshalb können wir hier viel mehr Leistung aus den Autos herausholen", so Coellejan.

Wo liegen die Grenzen? Nur allein durch das Chip-Tuning können Leistungssteigerungen von bis zu 20 oder 30 Prozent erreicht werden. Das bedingt dann aber irgendwann auch Veränderungen an Fahrwerk, Motor, Bremse und Felgen. Das geht in der Bammentaler Bahnhofstraße eine Garage weiter, denn neben der CT Performance ist mit Tobias Pawel von Finest Motors ein KFZ-Mechaniker angesiedelt. Sein Freund und Geschäftspartner Tobias Coellejan betont aber: "Wir sind sehr auf Sicherheit bedacht, bewegen die Autos nie an Grenzwerte. Es bringt niemandem etwas, wenn das Auto ein paar Monate später Schrott ist." Er lege viel Wert darauf, die Leute für Risiken und Grenzen zu sensibilisieren. Es hat auch einen Sinn, warum ein Porsche mit 800 PS auf 250 Kilometer pro Stunde abgeriegelt ist. "Das sind Höllenmaschinen, die muss man bändigen können", meint Coellejan. Er empfiehlt deshalb spezielle Fahrtrainings.

Wer lässt sein Fahrzeug tunen? "Der Großteil der Kunden ist zwischen 24 und 42 Jahre alt", sagt Coellejan. Diese Generation wisse um die Drosselung der Autos und wolle mehr Leistung herausholen. Ältere Fahrer sind eher darauf bedacht, den Verbrauch zu drosseln, wenn sie mit Wohnwagen oder Camper unterwegs sind. "Aber auch so mancher Rentner wird wieder zum Kind und will seinen Traum verwirklichen", erzählt er. Die Fahrzeugpalette reicht vom alten Opel Corsa bis hin zum Ferrari F 430 mit einem Wert von 250.0000 Euro. Lkw-Fahrer wollen mehr Dampf, um über den Berg zu kommen, Landwirte und Spediteure eher den Verbrauch optimieren. "Für die sind 20 Prozent weniger Sprit ein Riesen-Ding", so der 29-Jährige. Kurios: So manches Transportunternehmen lässt den Rückwärtsgang drosseln, um Unfälle zu vermeiden. Und erstaunlich: Der Frauenanteil liegt bei 27 Prozent. Tunen ist also längst keine reine Männersache.

Welche Spielereien sind beliebt? Gerade Fahrer stark motorisierter Autos lassen es gerne "Knattern" und "Blubbern". Dieser sportliche Klang lässt sich rein über Softwareveränderungen bewirken - auch auf Knopfdruck. So kann beispielsweise aus dem Schalter für die Klimaanlage ein "Knatterknopf" werden. Die Grundcharakteristik des Motorsounds bleibt aber gleich. Dafür sind Spielereien wie Feuer aus dem Auspuff ebenfalls möglich. Oder je nach Fahrzeug auch Extras wie die Bordsteinautomatik beim Spiegel, die oft serienmäßig angelegt ist, aber nicht aktiviert.

Was sagen "Tuner" zu Autoposern? "Das ist ein schwieriges Thema, die Branche steht geteilt dazu", weiß Coellejan. Er hat eine klare Meinung: Von Autoposern, die auf Biegen und Brechen auffallen wollen, hält er nicht viel. "Dieses Zur-Schau-Stellen hat in der Stadt nichts zu suchen." Dafür gebe es jedes Wochenende Treffen auf eigens abgesperrten Flächen. "Das hat dann auch nichts mit Posen zu tun", so der 29-Jährige. "Ich mag schnelles, beschleunigtes Fahren, aber nicht zu Lasten von irgendwelchen Dritten", erklärt Coellejan. Wenn er sich austoben will, dreht er mit Kumpels auf dem Hockenheimring seine Runden. Auch Coellejan liebt es, sein Auto herzurichten, zu einem Unikat werden zu lassen. "Die einen fressen einen Narren an ihrem Garten, andere eben an einem schönen Auto."