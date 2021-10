> Das Bezahlsystem "Scan & Go" führt der Discounter Penny aktuell in immer mehr seiner Märkte ein – auch in der hiesigen Region und in kleineren Märkten in ländlichen Gebieten. Neben Lobbach sind auch die Märkte in Dielheim, Aglasterhausen, Plankstadt und Weinheim umgerüstet worden.

> Das Bezahlsystem "Scan & Go" führt der Discounter Penny aktuell in immer mehr seiner Märkte ein – auch in der hiesigen Region und in kleineren Märkten in ländlichen Gebieten. Neben Lobbach sind auch die Märkte in Dielheim, Aglasterhausen, Plankstadt und Weinheim umgerüstet worden. In Wiesloch ist die Einführung noch dieses Jahr geplant.

Mit dem System will Penny nach eigenen Angaben den Einkauf für Kunden angenehmer gestalten. Das neue System muss aber nicht genutzt werden, auch der klassische Einkauf ist weiter möglich. Kunden, die zwar ihre Waren selbst scannen, aber nicht mit EC-Karte bezahlen wollen, können an der klassischen Kasse bezahlen, ohne den Einkaufswagen auszuräumen. In einigen Märkten gibt es auch Kassen zum Selbstscannen, wie man sie bereits vom Einrichtungshaus Ikea oder von Baumärkten kennt.

Bei "Scan & Go" handelt es sich um einen Test, für den Filialen ausgewählt werden. "Wir überprüfen regelmäßig das gesamte Filialnetz und versuchen – in Abhängigkeit der jeweiligen Standort- und individuellen Rahmenbedingungen – eine Modernisierung der Märkte umzusetzen", so eine Penny-Sprecherin.

Wenn die technischen und räumlichen Voraussetzungen vorhanden seien, würden Filialen mit "Scan & Go" ausgestattet. Die Frage, wie ein Missbrauch des Bezahlsystems verhindert werden soll, ließ Penny unbeantwortet. (cm)

[-] Weniger anzeigen