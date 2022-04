Von Benjamin Miltner

Eppelheim/Heidelberg. Aus sechs mach drei: So viele Straßenbahntrassen sind für die Anbindung des neuen Heidelberger Stadtteils Patrick-Henry-Village (PHV) mit dem Rest der Universitätsstadt noch übrig. Aus Eppelheimer Sicht sind alle drei Varianten eine und dieselbe, scheinbar alternativlos am oder über den Bahndamm – was hier auf wenig Gegenliebe stößt.

> Die geplante Straßenbahntrasse: Von einst elf Varianten der seit drei Jahren laufenden Suche der Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ist keine förderfähig. Folgende drei haben den höchsten Kosten-Nutzen-Faktor, um PHV und Neuenheimer Feld zu verbinden: Alle führen – von Süden kommend – entlang dem ehemaligen Bahndamm über die Autobahn A 5. Zwei Trassen würden auf Heidelberger Gemarkung weiter geradeaus zur Speyerer Straße und von dort via Weststadt oder Bahnstadt zum Betriebshof fahren. Eine dritte Trasse verläuft durch den Pfaffengrund zum S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen über eine neue Neckarbrücke ins Neuenheimer Feld. Die Brücke lehnt der Heidelberger Gemeinderat ab und bringt stattdessen eine Seilbahn auf gleicher Strecke ins Spiel (siehe Hintergrund).

Hintergrund "Mit der Seilbahn bald bequem von Eppelheim ins Patrick-Henry-Village (PHV)" – so überschrieb die Stadt Eppelheim am Freitag , dem 1. April, eine Meldung, in der ein "streng vertrauliches" Geheimnis gelüftet wurde. Der Bericht samt Foto von am Dammarie-lès-Lys-Platz buddelnden Bauhof-Mitarbeitern wurde noch im Text als Aprilscherz entlarvt, den Bürgermeisterin Patricia Rebmann einer [+] Lesen Sie mehr "Mit der Seilbahn bald bequem von Eppelheim ins Patrick-Henry-Village (PHV)" – so überschrieb die Stadt Eppelheim am Freitag , dem 1. April, eine Meldung, in der ein "streng vertrauliches" Geheimnis gelüftet wurde. Der Bericht samt Foto von am Dammarie-lès-Lys-Platz buddelnden Bauhof-Mitarbeitern wurde noch im Text als Aprilscherz entlarvt, den Bürgermeisterin Patricia Rebmann einer Stadtsprecherin zufolge in ihrer Corona-Quarantäne ausgebrütet hatte. Was der Rathauschefin scheinbar entgangen war: Genau solch ein Vorschlag war in der großen Nachbarstadt am Mittwochabend in einer Ausschusssitzung des Gemeinderats zur Erschließung des neuen Heidelberger Stadtteils ins Spiel gebracht worden. Ganz real und ernst. Der Ausschuss stimmte einem SPD-Antrag zu: Anstelle einer Straßenbahnstrecke, die eine fünfte Neckarbrücke erfordert, soll eine Seilbahnvariante geprüft werden, die vom Neuenheimer Feld über die Wild-Werke ins PHV führt. Ab und an übertrifft die Realität die Satire ... bmi

> Die Kritik aus Eppelheim: Die ehemalige Maurergemeinde ist laut Rathaus bisher nicht an den Planungen beteiligt worden; die Gemeinderäte wurden bisher nicht-öffentlich zum Stand informiert. Die SPD-Fraktion sieht bei allen drei Varianten keinerlei Vorteil für Eppelheim und ist enttäuscht, "dass über unsere Köpfe hinweg Vorentscheidungen getroffen werden". Auch die Grünen lehnen die Trasse ab, sehen den Bahndamm als Biotop, Frischluftschneise, Lärm- und Feinstaubschlucker unantastbar. Die SPD spricht sich für die Priorisierung des ebenfalls auf dieser Route geplanten Radschnellwegs von Heidelberg nach Schwetzingen aus. Beide Projekte seien nicht parallel realisierbar, zumal der Bahndamm seit der Versteigerung 2020 in privater Hand – in jener von Capri-Sun-Eigentümer Hans-Peter Wild – ist. Für die Eppelheimer Liste drängt sich der Eindruck auf, dass die Kosten der PHV-Erschließung auf Eppelheim abgewälzt würden: Für eine Zuschussfähigkeit würden negative Auswirkungen für Mensch und Natur billigend in Kauf genommen. Die CDU/FDP zeigt sich am offensten für eine Straßenbahn am Bahndamm – aber nur für die durch Pfaffengrund führende Variante: Diese stößt wegen der fünften Neckarbrücke in Heidelberg auf Widerstand. "Viele Eppelheimer müssen ins Neuenheimer Feld. Aber Zickzackkurse durch Heidelberg locken keinen Autofahrer in die Straßenbahn", so die CDU/FDP. Bürgermeisterin Patricia Rebmann stellt jedenfalls klar: "Ohne Zustimmung von Eppelheim fährt definitiv keine Straßenbahn über Eppelheimer Gemarkung."

> Andere Verkehrsvarianten: "Nur eine direkte Weiterführung der Linie 22 durch Plankstadt nach Schwetzingen hätte einen wahrscheinlich bezuschussungsfähigen Kosten-Nutzen-Faktor", kramen die Grünen einen Uralt-Vorschlag hervor. Als Variante der aktuellen Pläne wäre eine vom Pfaffengrund kommende und südlich des Wild-Geländes die A 5 querende Strecke mit zusätzlicher Rad- und Fußgängerspur zielführend. "Wenn wir den ÖPNV richtig attraktiv machen wollen, muss der Großraum Heidelberg als Ganzes überplant werden", so die CDU/FDP. Sie sieht eine Verlängerung der Trasse über PHV und Oftersheim hinaus nach Schwetzingen oder gar als Ringlösung über Plankstadt als erstrebenswert.