Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Angestrebt ist eine Partnerschaft zwischen der Stadt Harrison in den USA und der Stadt Meckesheim". Mit diesem Satz sorgte Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für Heiterkeit im Räterund und auf den Zuschauerplätzen. Dabei war es gar nicht die Absicht des Meckesheimer Rathauschefs gewesen, mit seiner Aussage einen humoristischen Beitrag zu leisten. Denn die Partnerschaft mit der 11.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Harrison im US-Bundesstaat Ohio ist für den Bürgermeister ein durchaus ernst zu nehmendes Thema. Brandt stutzte deshalb einen Moment, musste dann selbst schmunzeln und bat seinen "Fauxpas" zu entschuldigen: "Ich habe nicht die Absicht aus Meckesheim eine Stadt zu machen."

Tatsächlich ließ das, was der Verwaltungschef in der Folge vortrug, die Gemeinderäte aufmerksam die Ohren spitzen. Wie Brandt anmerkte, bestehen die Verbindungen zwischen der US-amerikanischen Kleinstadt und Meckesheim bereits seit Längerem. Bei Harrison handele es sich um die Zweit-Heimat von Kurt Wolfert, dessen Vermessungsbüro Wolfert GmbH seinen Sitz in Meckesheim hat.

Der Unternehmer habe bereits ein "Aufklärungsgespräch" mit Bill Neyer, dem Bürgermeister von Harrison, geführt. Dieser und das Stadtparlament seien sofort von einer Zusammenarbeit mit Meckesheim begeistert gewesen. "Die örtliche Presse hat sich darauf gestürzt", meinte Brandt. Als Beleg dafür präsentierte er den Aufmacher in der "Harrison Press" vom 3. Juli. "Harrison sondiert Städtepartnerschaft mit Meckesheim" ist dort auf Englisch über einem großen Bericht auf der Titelseite zu lesen.

Hintergrund Die US-Stadt Harrison liegt im Bundesstaat Ohio und ist Teil der Metropolregion Cincinnati-Northern Kentucky. Das 420.000 Einwohner große Cincinnati ist von Harrison in etwa so weit entfernt wie Heidelberg von Meckesheim. Die Kleinstadt Harrison selbst zählt etwa 11.000 Einwohner. Sie wurde 1810 angelegt und ist benannt nach William Henry Harrison, einem dekorierten General, der 1841 zum neunten Präsidenten der USA gewählt wurde, jedoch nach nur einem Monat im Amt einer Lungenentzündung erlag. 1981 erhielt Harrison den Status einer Stadt. Sie erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von rund 12,85 Quadratkilometern. Besonders interessant für die geplante Partnerschaft ist: Im frühen 20. Jahrhundert hatte Harrison einen deutschen Einwohneranteil von 80 Prozent. Noch lange nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) sprach der überwiegende Teil der Bevölkerung Deutsch. Dies war sogar die offizielle Amtssprache. Bei der jüngsten US-Wahl 2016 stimmten 72,2 Prozent der Bürger für Trump und 23,9 Prozent für Clinton. Harrison und Meckesheim sind sich landschaftlich und klimatisch ähnlich, auch die US-Stadt ist von landwirtschaftlichen Flächen umgeben. Sehenswürdigkeiten sind die katholische Kirche St. John the Baptist sowie der Naturpark Miami Whitewater Forest. Naherholung bieten zudem die Campbell Lakes. (lew)

"Ich war zunächst etwas skeptisch", gab Brandt zu, dann habe er sich jedoch mit der Stadt beschäftigt und sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Partnerschaft doch Sinn machen könnte. Damit könnten sich Chancen im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich ergeben, aber auch die Möglichkeiten des Austausches von Schülern. Zudem könnten sich Behörden und Institutionen wie die Feuerwehr austauschen und auch im Bereich Musik und Sport gebe es Überschneidungen.

"Lose Kontakte wurden geknüpft", informierte Brandt den Gemeinderat, momentan befinde man sich aber noch in einer "Anbandelungsphase". Um diese voranzubringen, werde er im Herbst selbst in die USA reisen und dort Gespräche unter anderem mit seinem Amtskollegen Bill Neyer führen. "Die Flüge sind gebucht", bestätigte Brandt auf RNZ-Nachfrage. Dass er diese Reise auf eigene Kosten übernimmt, hatte Meckesheims Bürgermeister bereits im Gemeinderat deutlich gemacht. Die Unterstützung in der Gemeinde scheint Brandt zu haben. Erste Rückmeldungen zeigen von verschiedenen Seiten große Zustimmung für die Pläne.

Einen weiteren Vorteil in der anvisierten Partnerschaft mit der US-Stadt sieht Brandt in der relativ niedrigen Sprachbarriere, die zum Beispiel in französischsprachigen Regionen deutlich höher sei. Der Bürgermeister weiß aber auch: Der Weg nach Harrison ist weit, um genau zu sein über 7000 Kilometer Luftlinie. Der Flug von Frankfurt zum nächstgelegenen größeren Flughafen in Cincinnati dauert zwölf Stunden und 15 Minuten mit einem Zwischenstopp in Detroit. Und bei einem Flug mit einer Zwischenlandung am JFK-Airport in New York sind es sogar über 16 Stunden.