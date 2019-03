Von Christoph Moll

Neckargemünd. Beim Verkehr in der Stadt am Neckar läuft nicht alles rund. Das wurde in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates deutlich. Die Stadträte benannten mehrere problematische Stellen im Stadtgebiet.

> Banngartenstraße: Zuletzt wurde viel für die Sicherheit der Grundschulkinder in Neckargemünd getan. Die Bushaltestelle wurde vom Schulhof auf den Parkplatz der Sparkasse gegenüber dem Feuerwehrhaus verlegt. Damit müssen die Busse nicht mehr gefährlich auf dem Schulhof wenden. Zudem wurde die Banngartenstraße zur "unechten Einbahnstraße" erklärt, was die Einfahrt vom Friedhof kommend untersagt. Die Stadt kontrolliert, ob die Regelung "Anlieger frei" eingehalten wird.

Denn nach wie vor wird die Banngartenstraße als Abkürzung genutzt. "80 Prozent der Leute fahren nach wie vor durch, wenn nicht kontrolliert wird", berichtete Steffen Wachert (Freie Wähler) nun. Die Beschilderung werde einfach ignoriert. Wachert wusste, dass an Gymnasium und Realschule ältere Schüler freiwillig "Busaufsicht" für die jüngeren Schüler machen. An der Grundschule passen bisher Lehrer an der neuen Haltestelle auf, dass alles glattläuft. "Für mich ist völlig unbegreiflich, dass das bald nicht mehr so sein soll", kritisierte Wachert. "Ich habe Angst, dass da etwas schiefläuft." Bürgermeister Frank Volk sagte, dass der Verkehr in der Banngartenstraße "deutlich" abgenommen habe. "Durch unsere regelmäßigen Kontrollen hat sich das deutlich verbessert." Leider würden Verkehrsteilnehmer aber dazu neigen, Schilder zu ignorieren.

Auch die Eisenbahnbrücke gilt als Problemfall. Foto: Alex

> Eisenbahnbrücke: Seit Kurzem ist das Befahren des Weges auf der Eisenbahnbrücke mit dem Fahrrad nun auch offiziell erlaubt. Bisher mussten Radler absteigen und schieben. Im vergangenen Sommer hat die Stadt das Geländer erhöht und damit dafür gesorgt, dass kein Radler über das Geländer in den Neckar stürzen kann.

Doch erst vor Kurzem hat es das Landratsamt nach mehreren Monaten geschafft, ein neues Schild aufzuhängen, dass das Radeln auch offiziell erlaubt. Dadurch ist aber ein neues Problem entstanden, wie Steffen Wachert nun berichtete: Kinder brausen über die Brücke und fahren auf Kleingemünder Seite ungebremst auf die dortige Straße. Er regte deshalb ein Geländer oder einen Poller an, was Bürgermeister Volk prüfen will.

Der Kohlackerweg im Stadtteil Waldhilsbach bleiben öfter Lastwagen "stecken". Foto: Alex

> Kohlackerweg: Auch im Stadtteil Waldhilsbach gibt es Probleme, wie Anne von Reumont (CDU) als Ortsvorsteherin berichtete. So führe der Kohlackerweg "ins Nirwana", wie sie sagte. Von Reumont sprach von einer "dramatischen Entwicklung". Immer häufiger würden Lastwagen zum Anliefern von Holzpellets oder Öl in die Straße einfahren, aber dann nicht mehr heraus kommen. Der Platz zum Wenden reiche nicht aus und auch der Versuch, in die Gaiberger Straße abzubiegen, scheitere wegen des spitzen Winkels. So müssten beinahe wöchentlich Laster rückwärts aus der Straße gelotst werden. "Letztens hat es 25 Minuten gedauert, bis ein Laster befreit und die Straße nicht mehr blockiert war", erzählte sie. Dies könne man den Anwohnern nicht auf Dauer zumuten. Bei der Stadt habe sie dieses Problem schon gemeldet und keine Antwort erhalten. Lediglich ein Schild "Keine Durchfahrt nach Bammental" gebe es bisher in der Straße. "Die Laster wollen aber gar nicht nach Bammental", so von Reumont. Bei der nächsten Verkehrstagefahrt soll die Straße begutachtet werden, wie Bürgermeister Volk sagte.

> Heidelberger Straße: Auch diese Straße in Waldhilsbach ist problematisch. Denn sie wird am Ortsausgang in Richtung Königstuhl und Heidelberg "zugeparkt", wie Ortsvorsteherin von Reumont berichtete. Es komme zu Problemen, wenn sich zwei Autos begegnen: "Das führt zu unüberschaubaren Situationen", meinte die Ortsvorsteherin. Da die meisten Autos komplett auf der Fahrbahn parken, solle man den Gehweg durch Markierungen teilweise zum Parken freigeben, schlug von Reumont vor. Eine "Restgehwegbreite" von mindestens 80 Zentimetern müsse allerdings eingehalten werden, gab Volk zu bedenken.