Von Christoph Moll

Neckargemünd/Bammental. Die Miene des Bürgermeisters verfinsterte sich in Sekundenschnelle. Es war Frank Volk sichtbar unrecht, dass Steffen Wachert (Freie Wähler) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates die Katze aus dem Sack ließ: "Pabst" kommt nicht. Das Metallbau-Unternehmen mit Sitz in Bammental wollte zu seinen Neckargemünder Wurzeln zurückkehren und auf dem früheren "Ortho"-Gelände an der Bundesstraße B45 am Stadtausgang Richtung Bammental seinen neuen Firmensitz errichten.

Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, plauderte Steffen Wachert nun aus. Und der Bürgermeister widersprach nicht. Doch warum kommt "Pabst" nun doch nicht? Die RNZ sprach mit dem Geschäftsführer des Familienunternehmens, Christian Pabst.

Was nun bekannt wurde, hatte sich schon seit Monaten angedeutet. Aufmerksamen Autofahrern ist sicher nicht entgangen, dass sich nach den Erdarbeiten vor über einem Jahr nicht mehr viel auf dem Gelände an der B45 getan hat. Im Gegenteil: Die Bagger sind wieder verschwunden - von Baubeginn keine Spur. Der für April 2018 geplante Umzug ist geplatzt. "Wir haben keinen Generalunternehmer gefunden, der zu einem annehmbaren Preis baut", erklärt Christian Pabst. Dabei sah es zunächst anders aus.

Dem Firmensitz in Bammental ist anzusehen, auf was sich "Pabst Metallbau" spezialisiert hat. Foto: Alex

Nach dem Kauf des Grundstücks vom Projektentwickler "Zapf" im Jahr 2016 fand "Pabst" einen namhaften Generalunternehmer und schloss mit diesem einen Vertrag. Ein Bauantrag wurde gestellt. So weit, so gut. Doch die Bearbeitung des Antrags dauerte ein ganzes Jahr. Doch es gab ein noch größeres Problem: "Der Generalunternehmer hat auf einmal gesagt, dass er zu optimistisch kalkuliert hat und das Projekt um 1,5 Millionen Euro teurer wird - das war wohl eine Masche", erinnert sich der Geschäftsführer.

"Wir haben dann zwei Jahre lang versucht, mit einem anderen Partner einen annehmbaren Preis zu erzielen - doch die Zahlen waren immer jenseits von Gut und Böse", berichtet der Geschäftsführer. "Es gab kein vernünftiges Angebot mit einem Endpreis - immer nur Kostenschätzungen." Und bei einer Gesamtinvestition von vier bis fünf Millionen Euro könne man nicht mit Kostenschätzungen arbeiten. Das auf Fenster, Türen, Wintergärten, Glasdächer und Carports spezialisierte Metallbau-Unternehmen mit seiner über 125-jährigen Geschichte wurde Opfer des aktuellen Baubooms und den damit verbundenen hohen Preisen.

"Wir können nicht noch drei bis vier Jahre warten, bis die Preise eventuell wieder niedriger sind", erklärt Pabst. "Und kleiner bauen ist für uns keine Alternative, denn wir wachsen und müssen uns vergrößern." Das tut das Unternehmen nun eben doch in Bammental. "Wir investieren 1,5 bis zwei Millionen Euro, um unsere vorhandene Werkhalle um 40 Meter zu erweitern und das Bürogebäude aufzustocken", erklärt Christian Pabst. Hinzu kommt ein Schaugarten für Wintergärten und Terrassenüberdachungen. Damit wird "Pabst" in Bammental größer, als es in Neckargemünd möglich gewesen wäre.

Zwar liegt das Unternehmen in Bammental etwas versteckt im Industriegebiet. "Aber drei Millionen mehr dafür ausgeben, dass wir in Neckargemünd besser sichtbar sind, ist zu viel", meint Christian Pabst. Der Geschäftsführer gibt zu bedenken, dass er die Verantwortung für inzwischen 55 Mitarbeiter und deren Familien habe - Tendenz: steigend: "Das Risiko ist zu groß", sagt er.

Christian Pabst betont, dass die Neckargemünder Stadtverwaltung nicht schuld an dem geplatzten Umzug sei. Im Gegenteil: "Die Stadt hat ihre Unterstützung angeboten", berichtet er. Der Geschäftsführer will das Grundstück zwischen dem bestehenden Gebäude und dem Elsenzsportplatz nun verkaufen und hat den Projektentwickler "Zapf" beauftragt, es neu zu vermarkten.