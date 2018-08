Von Benjamin Miltner

Bammental. Nein, Bammental ist nicht Brasilien und Kalifornien. Aber seit Montagabend hat die Elsenztalgemeinde mit den Ortsteilen der Gemeinde Schönberg an der Ostsee eine Gemeinsamkeit: Sie vermisst ihre Ortsschilder. Alle vier Hinweistafeln der Gemeinde sind gestohlen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Schilder der Teilorte Brasilien und Kalifornien im schleswig-holsteinischen Schönberg fallen mehrmals pro Jahr in die Hände von Souvenirjägern, die in ihrem Partykeller noch einen Flecken Wand frei haben. Der Ortsname Bammental ist weniger exotisch, hier liegt dafür ein anderer Hintergrund nahe: die Kerwe, die von Samstag bis Dienstag im Ort gefeiert wurde.

"Die Schilder sind vermutlich am Kerwemontag abends alle vier weggekommen", sagt Holger Karl auf RNZ-Nachfrage. Der Bürgermeister ergänzt: "Tagsüber waren sie noch da."

War also alles nur ein Kerwestreich? Bürgermeister Karl mag einen Zusammenhang nicht ausschließen. Er hat sich aber auch im Umfeld der beiden Kerweborscht-Vereine umgehört und ist sich sicher: "Aus dieser Ecke kommt der Diebstahl nicht." Was dennoch für eine Aktion zur Kerwe, vielleicht auch durch Nachahmer, spricht: Es wäre nicht das erste Mal.

Dieses Schild wird in der Elsenztalgemeinde gerade sehnsüchtig vermisst. Archivfoto: Alex

Richtig, Bammental, Ortsschilder und Kerwe - da war doch was! Vor einigen Jahren wurden die Bammental-Ortsschilder mit "Reilsheim" überklebt, um an die Trennung zwischen Bammental und dem älteren Ortsteil Reilsheim - wie es sie vor Hunderten Jahren gab - zu erinnern. Vergangenes Jahr brachten die "Reilser" am Rewe-Kreisel ein Grenz-Schild an, das an jene an der Berliner Mauer erinnert und viersprachig auf das Verlassen des "Altstadt-Sektors" hinwies.

Diesmal wurden die Original-Ortsschilder aus der Fassung geschraubt und abmontiert - und zwar alle vier. Bemerkt hat das Ganze am Mittwochvormittag ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei, wie Landratsamt-Pressesprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage mitteilt. Der Rhein-Neckar-Kreis ist für die drei Schilder an den Ortsausgängen Richtung Gauangelloch, Gaiberg und Neckargemünd zuständig, die Gemeinde für das vierte Schild am Möbelparadies. Der Wert beträgt je Schild etwa 100 Euro.

Wie geht es nun weiter? Das Landratsamt hofft darauf, dass der Diebstahl ein Kerwestreich war und setzt eine Art "Gnadenfrist": "Wenn wir bis Sonntag einen anonymen Hinweis erhalten, wo wir die Schilder wiederfinden, würden wir die Sache nicht weiter verfolgen", verspricht Pressesprecherin Hartmann. Länger könne man aber nicht warten.

Denn die Tafeln weisen ja nicht nur auf den Ortsnamen hin, sondern sie beinhalten gleichzeitig auch verschiedene Verkehrsregeln, was zum Beispiel Geschwindigkeit und Parken angeht. "Wir sind für die Verkehrssicherheit zuständig und haben daher auch auf die Schnelle Tempo-50-Schilder aufgestellt", erklärt Hartmann die Zwischenlösung.

Die Gemeinde hat derweil nach einer ins Leere gelaufenen Suchaktion Anzeige erstattet, wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage bestätigt. Diebstahl bleibt eben Diebstahl, auch wenn Bürgermeister Karl Milde andeutet: "Wenn es nur ein Spaß ist, dann sollte derjenige schnellstmöglich die Schilder am Rathaus abstellen." Auch seinen Humor hat der Rathauschef nicht verloren: "Ich kann es ja verstehen, dass Bammental mit seiner Attraktivität Begehrlichkeiten hervorruft." Auch ganz ohne einen kuriosen Namen wie Brasilien oder Kalifornien.