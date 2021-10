Bammental. (bmi) Am Freitag wurde das letzte Hinweisschild zum neuen Kreisverkehr montiert, am Montag soll die Freigabe erfolgen: Nach dreieinhalb Jahren ist die Sanierung der Kreisstraße K4160 vollbracht. Bammentaler wie viele Tausende Pendler freuen sich auf eine endlich baustellenfreie Ortsdurchfahrt. Allerdings nicht lange. Denn die nächste Maßnahme auf der Strecke steht an. Eine in die Jahre gekommene Grundwasserwanne in der Unterführung beim Rewe-Markt muss aufwendig erneuert werden.

Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Kreistags beschloss am Mittwoch, die Planungen für die mit 700.000 Euro veranschlagte Instandsetzung des Bauwerks aufzunehmen. Dabei sollen die Entwässerungseinrichtungen – Abläufe, Leitungen, Kanäle und Schächte – sowie die Pumpenanlage wegen Leistungsdefiziten, Undichtigkeiten und Abnutzung erneuert oder vergrößert werden.

Das Ausmaß der Schäden wurde "nach einem Frost-Tau-Wechsel Mitte Februar 2021 festgestellt", wie Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage berichtet. Unter den Asphalt eindringendes Wasser konnte – anders als vor der Sanierung – bei der nun frisch abgedichteten Straße nicht mehr austreten und hatte zu Frosthebungen und Aufbrüchen im Asphalt geführt. Die Verkehrssicherheit war somit "erheblich beeinträchtigt", die Stelle infolgedessen über Monate mit Warnbaken abgesperrt. Jüngst wurden die aufgeplatzten Stellen abgefräst, eine neue Deckschicht aufgebracht und somit wieder verkehrstauglich gemacht – zumindest kurzfristig.

Mittelfristig sind nicht nur oberflächliche Arbeiten an dem rund 45 Jahre alten und 150 Meter langen Trogbauwerk zu erledigen. Im Jahr 2022 soll geplant und "frühestens in 2023" gebaut werden, so der Kreis. Nur: Hätte man sich eine erneute Baustelle – und damit Kosten und eine erneute Sperrung – nicht sparen und die Instandsetzung im Zuge der großen Sanierung der K4160 erledigen können? Laut Kreis nein, da die Maßnahme in diesem Bereich Mitte 2019 abgeschlossen, bis zu diesem Zeitpunkt die Schäden nicht feststellbar und der Sanierungsbedarf erst durch das im Februar entstandene größere Schlagloch erkennbar war, so Hartmann. Nach RNZ-Informationen hatten allerdings das Ingenieurbüro und die ausführende Baufirma auf das Risiko von schadhaften Alterserscheinungen beim Bauwerk hingewiesen, der Kreis die Lage indes anders eingeschätzt.

Die unterhalb der Kanalisation liegende Unterführung stand in den vergangenen Jahren nach Starkregen immer wieder unter Wasser – was die dortige Hebeanlage verhindern sollte. Einen im August 2018 vom Bammentaler Bauamt vorgeschlagenen Pumpenaustausch lehnte der Kreis ab: "Dauerhafte Abhilfe könnte man nur schaffen, indem die komplette Entwässerungsanlage umgebaut wird". Dazu soll es nun tatsächlich kommen.