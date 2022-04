So wie hier in Wilhelmsfeld war am Samstag sogar eine Schlittenfahrt möglich. Foto: Alex

Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach. (cm) Der April macht, was er will: Dieses Sprichwort bestätigte sich am Wochenende. Nach den vergangenen frühlingshaften Wochen bescherte der Monatsstart der Region einen Wintereinbruch: "Oben" wurde es sogar weiß – so zum Beispiel im über 400 Meter hoch gelegenen Luftkurort Wilhelmsfeld sowie im benachbarten Heiligkreuzsteinach. Stellenweise war die Schneehöhe sogar ausreichend für eine kleine Schlittenfahrt. Der Andrang hielt sich aber – anders als im vergangenen schneereichen Winter – im Odenwald dieses Mal in Grenzen. Am gestrigen Sonntag waren die meisten Hänge dann auch schon wieder grün ...