Dass in dem Gebäude in der Schwetzinger Straße Menschen ohne Wohnsitz leben, ist von außen nicht zu erahnen. Foto: Lehr

Von Sabrina Lehr

Leimen. Vier Stockwerke, weiß gestrichen, die oberen Etagen haben Balkone mit Blick ins Grüne: Das Gebäude in der Schwetzinger Straße sieht aus wie ein normales Wohnhaus. Vor dem Eingang ein Briefkasten mit 20 Schlitzen. "Bitte keine Werbung", "Keine Reklame einwerfen" – nicht einmal die Aufkleber darauf stechen hervor. Aber ein normales Mehrfamilienhaus ist dieses nicht: Hier bringt die Stadt Obdachlose unter. Die RNZ hat mit dem Ordnungsamt diese sowie die Unterkunft in der Senefelderstraße besucht – und Obdachlose samt ihrer Schicksale kennengelernt.

Der erste Bewohner, den die RNZ in der Sonne hinter dem Haus trifft, ist Norbert R. Der 70-Jährige lebt seit zwei Jahren in städtischen Unterkünften – erst in der Senefelder-, nun in der Schwetzinger Straße. "Ich habe in Leimen gewohnt, bis mir die Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt worden ist", erzählt er. Auf dem Wohnungsmarkt fand er nichts. 350 Euro kalt kann er zahlen – zu wenig für die meisten Angebote, die er regelmäßig etwa in der RNZ sichtet. Der gebürtige Nordrhein-Westfale lebt von der Grundsicherung, obwohl er als Landschaftsgärtner sein Leben lang gearbeitet hat. "Als Selbstständiger habe ich zu wenig einbezahlt", sagt er im Rückblick. Mitleid will er aber nicht. "Ich brauche kein Mitleid, ich brauche eine Wohnung", sagt er, der bereits mehrere Besichtigungen in Sandhausen und Leimen hatte. Spätestens wenn er aber bei seinen finanziellen Möglichkeiten auf die Grundsicherung verweise, höre er nichts mehr. Er gibt aber nicht auf. "Es ist belastend, aber was soll ich machen? Trübsal blasen?"

Im Haus ist es ordentlich. Laminat liegt auf dem Boden der Flure. Je fünf Zimmer liegen zu dessen linker Seite, die Bäder – jedes Zimmer hat eine eigene Toilette mit Dusche – sowie eine Gemeinschaftsküche auf der anderen Seite. Rund 15 Quadratmeter Wohnfläche stehen jedem Bewohner inklusive Bad zur Verfügung. Auf zwei Fluren befinden sich "Notzimmer" – "falls wir schnell reagieren müssen", so einer der Ordnungsamtsmitarbeiter. Darin: ein Bett, eine Matratze, ein Schrank.

In Häusern wie diesen in der Senefelderstraße leben obdachlose Familien. Foto: Lehr

In dem Gebäude in der Schwetzinger Straße leben ausschließlich Männer in Einzelzimmern. Einer von ihnen ist der 39-jährige Peter W. (Name von der Redaktion geändert). Ein Schrank, eine Schlafgelegenheit, ein Fernseher, ein kleiner Balkon – sein Zimmer könnte fast Teil einer Studenten-WG sein. Seit rund sechs Monaten wohnt er hier. Seine erste Station ist die Schwetzinger Straße aber nicht: Zuvor lebte er in einer anderen städtischen Unterkunft, ist seit etwa fünf Jahren obdachlos. Wie es dazu kam? "Eine gescheiterte Beziehung und eine Krankheit", sagt er, der einst den Maurerberuf gelernt hat – "mein Lieblingsberuf", wie er mit leuchtenden Augen unterstreicht. Der Krankheit wegen könne er seinen Beruf nicht mehr ausüben, jobbe als Hausmeister. Wie auch der eingangs genannte Norbert R. hat er frustrierende Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt gemacht. "Die wollen kein Hartz IV und keine Kranken", sagt er. "Da muss man ausbaden, was andere angestellt haben."

Doch nicht alle Bewohner der Unterkunft sind so zugänglich. "Der ist in Urlaub", antwortet W. mit vielsagendem Blick auf die Frage eines der Ordnungsamtsmitarbeiter, wo sein Zimmernachbar sei. "In Urlaub", so erklären es die Männer später, habe sich als Codewort etabliert, wenn einer der Bewohner in Haft sei. Deren Zimmer werden zumindest vorerst nicht geräumt – schließlich befindet sich Privateigentum darin und die Einweisung, die jeder Obdachlose bekommt, gilt sechs Monate lang. Ein anderer ist nicht "in Urlaub". Er liegt im Krankenhaus. Intensivstation. Einige Tage zuvor hatten die Rathausmitarbeiter ihn in seinen Exkrementen liegend in seinem Zimmer gefunden und den Rettungsdienst gerufen. "So gelb", zeigt einer der Ordnungsamtsmitarbeiter zum Vergleich auf ein Stück Stoff. Er vermutet eine Hepatitis. "Alkoholismus ist ein großes Problem in solchen Unterkünften", sagt sein Kollege.

Von dort geht es zur zweiten Station. Holzhäuser mit je zwei Etagen. Sechs Zimmer pro Haus. Davor: Spielzeug, Müll, alte Möbel. Es ist das Areal in der Senefelderstraße, auf dem die Stadt von der Wohnungsbaugesellschaft Unterkünfte für Obdachlose angemietet hat. Unter anderem zur Unterbringung von Gabor C., der eigentlich ebenfalls anders heißt. Der 20-jährige Ungar lebt mit seiner Familie noch nicht lange hier, "wenige Wochen", sagt er. Obdachlos waren er, seine Partnerin, seine beiden Kinder im Kleinkindalter und sein Vater schon über den Winter hinweg. Er berichtet von der Kündigung des bisherigen Vermieters, der den Strom abgestellt und die Kaution einbehalten habe. "Wir haben auf einem Parkplatz im Auto gelebt", sagt der junge Mann. In der Senefelderstraße haben sie nun wenigstens ein festes Dach über dem Kopf. Ansonsten: zu sechst zwei Zimmer, eine Matratze auf dem Boden, drumherum Säcke.

Nur wenige Schritte davon entfernt sieht es dann aber ganz anders aus: Ein Briefkasten mit Namensschild vor der Tür, ein gepflegter kleiner Garten mit Pflanzen. Gemütlich und ordentlich wirkt es hier. Ob hier keine Obdachlosen wohnen? "Das sind Leute, die leben in dritter Generation hier", verneint der städtische Beamte diese Vermutung: "Viele haben sich einfach arrangiert."

Doppelt so viele Obdachlose wie vor drei Jahren

Es ist ein düsteres Bild, das Ralph Götzmann vom Ordnungsamt malt. 98 Obdachlosen stellt die Stadt Leimen derzeit ein Dach über dem Kopf. "Innerhalb von drei Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt", sagt der Sachgebietsleiter der Polizeibehörde, "und eine Entschärfung ist nicht in Sicht."

Ralph Götzmann. Foto: privat

Obdachlos: Das sind Menschen, die auf der Straße oder an öffentlichen Plätzen leben. Aber auch Personen, die Notunterkünfte in Anspruch nehmen, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Erstere haben laut Götzmann ihre Bleibe "freiwillig gesucht". Denn "jede Kommune ist verpflichtet, die Leute unterzubringen", sagt der Rathausmitarbeiter. Dafür stehen in Leimen diverse Notunterkünfte zur Verfügung, darunter in der Schwetzinger und der Senefelderstraße. Und es werden mehr: Die Stadt versuche stetig, neue Unterkünfte für den steigenden Bedarf zu finden – auch auf dem privaten Wohnungsmarkt. Auch ein Frauenhaus gibt es in Leimen mittlerweile. Dort werden Frauen und ihre Kinder untergebracht, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden.

Der Weg von den eigenen vier Wänden in die Notunterkunft ist geregelt. Verliert ein Bürger seine Bleibe, wendet sich Götzmann zufolge vorab ein Gerichtsvollzieher an die Stadtverwaltung. Daraufhin würden die Betroffenen vorgeladen und über ihre Situation aufgeklärt. "Wir beruhigen die Leute erst mal", so Götzmann. Ist der Räumungstermin gekommen und noch keine Wohnung in Sicht, macht das Ordnungsamt aus, wo es geeigneten Platz für die Betroffenen gibt. Zu guter Letzt erhalten die nun Obdachlosen eine Einweisungsverfügung für die Notunterkunft.

Die Verfügung und damit der Platz in der Notunterkunft ist auf sechs Monate befristet – in der Theorie. Götzmann berichtet von langjährigen Obdachlosen, teils Familien, die in dritter Generation auf eine Unterbringung durch die Gemeinde angewiesen sind. In der Praxis werden die Einweisungsverfügungen verlängert. Denn wenn die Betroffenen innerhalb des halben Jahres keine Bleibe gefunden haben, verbleiben sie in der Obhut der Kommune.

Kostenlos ist die Notunterkunft übrigens nicht: Pro Monat fällt eine Gebühr an. Wie der städtischen Obdachlosensatzung zu entnehmen ist, liegt sie je nach Unterkunft zwischen 5,84 und 19,33 Euro pro Quadratmeter; hinzu kommt ein Pauschalbetrag für Strom sowie Betriebskosten pro Quadratmeter in Höhe von 3,52 bis 6,98 Euro monatlich. Können die Obdachlosen die Summen selbst nicht zahlen, springen Jobcenter oder Sozialamt ein.

Und wie wird jemand obdachlos? "Kurzarbeit während der Corona-Pandemie, Arbeitslosigkeit, niedrige Renten, die steigenden Mietpreise", zählt Götzmann einige Gründe auf. "Wenn jemand mal einen negativen Schufa-Eintrag hat, findet er nichts mehr." Auch die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie trieben immer mehr Menschen in die Obdachlosigkeit. Und Götzmann prognostiziert. "Die Situation wird immer brisanter."