Nußloch/Wiesloch. (cm) Nußlochs Bürgermeister Karl Rühl muss noch ein weiteres Mal als Angeklagter vor dem Wieslocher Amtsgericht erscheinen - mindestens ein weiteres Mal. Denn auch am zweiten Verhandlungstag fiel kein Urteil. Der Prozess wegen falscher Verdächtigung zieht sich. Auch am gestrigen Donnerstagnachmittag konnte die Frage nicht geklärt werden, ob Rühl letztes Jahr an seinem Wohnort Mühlhausen eine Straftat vorgetäuscht hat. Immerhin wurde nach knapp vierstündiger Verhandlung die Beweisaufnahme geschlossen. Die Plädoyers sollen am Mittwoch, 22. November, ab 14 Uhr gehalten werden. Ob an diesem Tag aber auch ein Urteil fällt, ist unklar. Denn es wurden mehrere Anträge gestellt.

In dem Prozess geht es um einen Vorfall im Juni 2016. Damals fotografierte Karl Rühl ein Bauvorhaben auf einem Grundstück, das an einen Acker seiner Eltern grenzt. Der Bauherr soll zu viel Erde abgegraben haben, sodass der Acker abzurutschen drohte. Dies wollte Rühl mit der Kamera dokumentieren. Als der Bauherr den "Fotografen" sah, kam es zum Streit. Doch wie lief dieser ab? Rühl behauptet, von dem Bauherr beleidigt und geschlagen worden zu sein. Dies bestreitet dieser jedoch. Weil mehrere Zeugen diese Sichtweise bestätigten, bekam Rühl wegen falscher Verdächtigung einen Strafbefehl über 5000 Euro aufgebrummt. Weil er gegen diesen vorging, kam es zur Verhandlung.

Gestern wurden zwei Zeugen noch einmal - jeweils anderthalb Stunden lang - mit Dolmetschern vernommen, weil es am ersten Verhandlungstag sprachliche Probleme gab. Wesentlich neue Erkenntnisse gab es jedoch nicht. Ein 37-jähriger Helfer des Bauherrn sagte - dieses Mal auf Türkisch - erneut aus, dass es seiner Meinung nach zu keinen Beleidigungen oder körperlichen Angriffen kam. Der Mann, der auf einem Ohr schlecht hört, räumte aber ein: "Ich habe alles gesehen, aber nicht alles gehört." Eine Anwohnerin sagte - dieses Mal auf Portugiesisch - aus, dass auch sie von ihrem Balkon aus nicht alles gehört, aber alles gesehen hat. Die Befragungen gingen sehr ins Detail: Wer stand wo und hat was gehört und gesehen? Rühl und sein Verteidiger Erich Häffner erkannten mehrere Widersprüche und äußerten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen.

Ein Polizist, den Rühl direkt nach dem Vorfall angerufen hatte, konnte sich nicht vorstellen, dass alles erfunden ist: "Herr Rühl befand sich in einen psychischen und physischen Ausnahmezustand, er war sehr aufgebracht und erregt."

Verteidiger Häffner stellte schließlich drei Hilfsbeweisanträge für den Fall, dass das Gericht Rühl nicht glaubt. Es soll überprüft werden, ob der Bauherr zu Recht den Titel "Architekt" führt. Dies sei wichtig, um seine Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Außerdem sollen Gutachten klären, ob die Anwohnerin überhaupt etwas sehen und hören konnte. Staatsanwalt Dominikus Konheiser stellte einen Hilfsbeweisantrag für den Fall, dass das Gericht Rühl folgt: Dann soll ein Gutachten beweisen, dass seine Verletzung bei der Anzeigenaufnahme 20 Tage nach dem Vorfall schon längst verheilt gewesen sein müsste. Über diese Anträge wird nach den Plädoyers entschieden.