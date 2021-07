Nußloch/Leimen-St. Ilgen. (cm) Achtung, Fahrrad- und Autofahrer: Seit gestrigem Montag ist an der Verbindungsstraße zwischen Nußloch und dem Leimener Stadtteil St. Ilgen mit Behinderungen zu rechnen. An dieser Kreisstraße, der K4156, wird nämlich der schadhafte Belag erneuert. Zunächst ist deshalb die Auffahrt auf die Bundesstraße B3 in Richtung Heidelberg und die B3-Abfahrt von Wiesloch kommend gesperrt.

Der Belag des Radweges wird auf beiden Seiten entlang der K4156 zwischen der Theodor-Heuss-Straße in St. Ilgen und der Carl-Metz-Straße beziehungsweise dem Westring in Nußloch erneuert. Die Vollsperrung wird voraussichtlich am Freitag, 16. Juli, aufgehoben.

Auf einer Länge von etwa 600 Metern wird die Asphaltfläche erneuert. Die Kosten von circa 75.000 Euro werden aus dem Radwegeprogramm des Rhein-Neckar-Kreises finanziert.

Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt, wobei einseitig der Radweg voll gesperrt und der Radverkehr auf den jeweils gegenüberliegenden Radweg umgeleitet wird. In der nun laufenden ersten Bauphase muss hierzu, wie erwähnt, die B3-Auffahrt beziehungsweise Abfahrt gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den nördlich gelegenen Knoten von B3 und K4155. In einer zweiten Bauphase wird die B3-Abfahrt von Heidelberg kommend und die Auffahrt in Richtung Wiesloch gesperrt. Die Umleitung erfolgt dann über den südlich gelegenen Knoten von B3 und K4256.