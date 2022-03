Von Christoph Moll

Nußloch/Leimen.Emma ist wieder da. Zehn Tage irrte die zwei bis vier Jahre alte Mischlingshündin durch Felder und Wälder zwischen Leimen, Nußloch und Wiesloch, gefährdete mehrmals den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße B3. Wie durch ein Wunder blieb sie unverletzt und es kam auch nicht zu einem Unfall. Eine aufwändige Sicherungsaktion hatte schließlich Erfolg, sodass Emma nun zurück bei ihrem Frauchen ist.

Was war geschehen? Die ursprünglich aus Rumänien stammende und nun in Ludwigshafen lebende Emma war kürzlich zu Gast in Nußloch. Durch ein Missgeschick entlief sie. Das Ganze wurde zu einem Fall für Lisa Himpler aus Reilingen, die sich mit weiteren Ehrenamtlichen in der Gruppe "Hund entlaufen Baden-Württemberg" für die Sicherung ausgebüxter Vierbeiner engagiert. Flugblätter wurden aufgehängt, schnell gab es Sichtungen. "Emma bewegte sich immer wieder auf der stark befahrenen B3 und brachte den Verkehr zum Erliegen", erzählt Himpler. "Leider ereigneten sich zahlreiche Hetzjagden, die uns immer wieder in große Sorge versetzten."

Um den Hund anzulocken, seien mit Genehmigung der Polizei Futterstellen eingerichtet worden. Sogenanntes Spurwasser – Wasser mit Leberwurst – wurde verteilt und sollte den Hund zum Futter führen. Tatsächlich nahm Emma eine Futterstelle an, wurde jedoch verjagt. Der Versuch scheiterte, den Hund mit einer Falle zu fangen. Stattdessen wurde Emma weiterhin an Straßen gesichtet.

Erschwerend sei hinzugekommen, dass ein anderer Hund an einer Futterstelle fraß, so Himpler. Diese sei klar gekennzeichnet gewesen, doch die Halterin habe Gift vermutet. "Von Amtsseiten" sei daraufhin das Einrichten weiterer Futterstellen für fünf Tage untersagt worden. Als dies wieder erlaubt wurde, konnte an einem aktuellen Sichtungsort eine neue Futterstelle eingerichtet werden. Diese nahm der Hund an, wurde aber bei Fangversuchen von Passanten in Nußloch in ein Netz getrieben und dabei verletzt. Doch Emma kehrte zu der Futterstelle zurück, an der Frikadellen, Schnitzel und Pansen warteten. Schließlich schnappte die sogenannte Lebendfalle zu – ein großer Metallkäfig mit einer Falltür. "Danach fiel die kleine Abenteurerin geschafft in ihr Körbchen und wir erleichtert in unsere Betten", erzählt Himpler.

Doch warum geriet Emma so in Panik? Grund für das Entlaufen von Hunden sei meist ein Ereignis wie ein ungewohnt lautes Geräusch, das den Hund in Alarm versetzt. Meist würden ehemalige Straßenhunde die Flucht ergreifen, weil sie häufig noch keine ausreichende Bindung zu ihrem Frauchen oder Herrchen aufbauen konnten. "Dann hat man keinen Zugriff mehr auf den Hund", weiß die Grundschullehrerin. "Die Hunde haben keine Orientierung mehr und leben nur noch vom Instinkt, überleben zu wollen." Futter sei dann die einzige Möglichkeit, um an sie heranzukommen. Ihre Flucht bedeute nicht, dass sie mit ihrem Zuhause nichts mehr zu tun haben wollen, so Himpler. Im Gegenteil: "Emma ist in der Falle an ihrem Frauchen hochgesprungen und hat sich gefreut."

Die Gruppe "Hund entlaufen Baden-Württemberg" hat in den vergangenen neun Jahren über 150 Hunde wieder eingefangen – davon etwa 30 im Rhein-Neckar-Kreis. "Unsere Arbeit wird immer schwieriger, weil immer mehr Hunde nach Deutschland geholt werden und häufig keine ausreichende Aufklärung sowie Sicherung stattfindet", erzählt Himpler.