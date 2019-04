Von Willi Berg

Nußloch/Heidelberg. Er habe Drogen verkauft, weil er von Hartz IV nicht leben konnte, sagt ein 51-jähriger Angeklagter. Der Deutsche muss sich seit Dienstag vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er jahrelang einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben hat. Der Mann ist selber seit Jahrzehnten drogensüchtig. Während seiner Aussage bricht er mehrfach in Tränen aus und sagt: „Ich habe schon lange die Schnauze voll.“

Als Polizisten letzten Dezember seine Wohnung in Nußloch durchsuchen, stoßen sie auf eine große Menge verschiedenster Drogen. Darunter fast 900 Gramm Kokain. Genug für über 20.000 Einzeldosen. Zudem finden die Beamten 2,5 Kilo Marihuana, aus denen sich 25.000 Joints hätten drehen lassen. Auch Heroin und Psychopharmaka werden sicher gestellt. Aufgeflogen ist der mutmaßliche Dealer durch die Aussage eines seiner Kunden. Dieser war von sich aus zur Polizei gegangen und hatte dort ausgepackt.

Und dabei erzählt, dass er jahrelang Marihuana und Amphetamin von dem Nußlocher gekauft habe. Der Drogenfund spricht dafür, dass der Angeklagte Rauschgift in großem Stil vertickt und dabei nicht schlecht verdient hat. Bei der Razzia stellen Beamte bei ihm rund 55.000 Euro Bargeld sicher, das zum Teil in Folie eingeschweißt ist. „Zum Frischhalten“, nennt der Angeklagte als Grund.

Und gibt zu, das Geld im Wesentlichen durch Drogenhandel verdient zu haben. Für ein Gramm Kokain habe er 65 Euro verlangt, für Marihuana etwa 8 Euro. Die Sozialleistungen hätten nicht zum Leben gereicht. „So kam es mit der Dealerei“, sagt der seit zehn Jahren arbeitslose Mann.

Er sei der „klassische Drogenkonsument“ und habe schon als 13-Jähriger gekifft. Und das viele Jahre lang. Mit 20 steigt er auf Heroin um und wird bald süchtig. In die Schule sei er „nicht sehr oft“ gegangen. Entsprechend schlecht fällt das Abgangszeugnis der Hauptschule aus. Er beginnt mehrere Ausbildungen, die er jedoch nie zu Ende bringt. 1992 heiratet er seine ebenfalls abhängige Frau, im gleichen Jahr kommt eine Tochter zur Welt. „Ich wollte ein normales Familienleben“, sagt er.

Ein Jahr lang unterzieht er sich einer stationären Therapie und wird danach bald wieder rückfällig. Das Paar trennt sich und heiratet 1998 ein zweites Mal. Und lässt sich 2007 erneut scheiden, berichtet der Angeklagte schluchzend. Seit 25 Jahren bekomme er von Ärzten die Ersatzdroge Polamidon verschrieben. Zusätzlich habe er noch gekifft.

Dass in seiner Wohnung bei der Razzia auch fast 80 Gramm Heroin und Psychopharmaka gefunden werden, erklärt er so: Er habe das Polamidon absetzen und durch Heroin sowie Tabletten ersetzen wollen. Der Grund: „Der Entzug von Polamidon ist schmerzhafter als der von Heroin“, erläutert Verteidiger Jörg Becker. Sein Mandant habe sich so davon entwöhnen wollen.

In der U-Haft bekommt der 51-Jährige nun Methadon, eine ähnliche synthetische Ersatzdroge. Dort unternimmt er eigenmächtig den Versuch, auch davon loszukommen. Er setzt das Methadon für drei Tage völlig ab anstatt die Dosis langsam zu reduzieren. Mit schlimmen Folgen: „Es war der Horror“, berichtet der Angeklagte

Wie er sich sein weiteres Leben vorstelle, wird er von dem Vorsitzenden Richter Jochen Herkle gefragt. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, so die Antwort. Auf dem Arbeitsmarkt sei er nicht vermittelbar. Eine längere Suchttherapie könnte eine vielleicht letzte Chance sein für ein drogenfreies Leben. Zwei Jahre würde eine solche Behandlung in einer Einrichtung im Schwarzwald dauern, sagt Verteidiger Jörg Becker.

In dem Fall könnte sein Mandant bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Und müsste nicht die vom Gericht bei einem Geständnis in Aussicht gestellte Strafe zwischen vier und viereinhalb Jahren absitzen. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Was eher ungewöhnlich ist für einen Menschen mit einer so langen „Drogenkarriere“. Das Urteil soll am 2. Mai verkündet werden.