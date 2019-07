Nußloch. (luw) Die junge Äthiopierin musste bis zur letzten Minute zittern, am Ende folgte die Enttäuschung: Eigentlich wollten die Jugendlichen des Tennis- und Bildungsprojekts "Tariku and Desta Kids Education through Tennis Development" (TDKET) aus dem äthiopischen Addis Abeba zu fünft in Nußloch ankommen. Doch nun sind nur vier von ihnen am Racket-Center eingetroffen. Eine Äthiopierin bekam kein Visum. Offizielle Gründe dafür wurden nicht genannt.

"Wir haben dafür gekämpft, dass das Mädchen nach Deutschland kommen kann, weil es sich das verdient hat", so Matthias Zimmermann, Geschäftsführer des Racket-Centers. Die Visa-Behörde habe da aber eine "andere Perspektive". Zimmermann betont, dass es ihm nicht zustehe, solche Entscheidungen zu bewerten und man aufgrund vorangegangener Besuche im Zuge des Projekts "ein gutes Verhältnis" zu den Behörden habe. Er vermutet aber, dass die junge Frau, die erst vor wenigen Tagen 18 Jahre alt wurde, wegen ihrer Volljährigkeit nicht einreisen durfte. "Damit bürgt sie jetzt sozusagen für sich selbst und es fehlt scheinbar das Vertrauen", sagt Zimmermann. Er gehe davon aus, dass die Behörden befürchteten, sie wolle nicht mehr zurück in die Heimat, wenn sie einmal in Deutschland sei. "Aber jetzt ein Politikum daraus zu machen, bringt uns nichts", so Zimmermann weiter, "weil letztlich das Auswärtige Amt die Maßstäbe setzt".

Mit TDKET sollen äthiopische Kinder und Jugendliche aus armen Verhältnissen durch Tennis einen Zugang zu Bildung bekommen. Seit über zehn Jahren bietet das Racket-Center den Talentiertesten von ihnen die Chance, sich in Nußloch fortzubilden.