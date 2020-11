Nußloch. (pol/mün) Am späten Samstagabend hat sich ein Mercedes zwischen Maisbach und Nußloch mehrfach überschlagen haben und blieb dann auf der rechten Seite liegen.

Polizisten trafen vor Ort den 26 Jahre alten Fahrer an, der laut Polizeibericht zu schnell und nicht nüchtern in eine Rechtskurve gefahren sein soll. Dort habe er dann die Kontrolle über den Mercedes verloren und sei in die Böschung geschleudert. Hier wurde der Mercedes abgewiesen, überschlug sich mehrfach entlang der Längsachse und blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Der 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Da er mit 0,66 Promille alkoholisiert war, musste er die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde.