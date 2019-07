Von Agnieszka Dorn

Nußloch. In weniger als einer Woche sollen die Tenniskinder des Bildungsprojekts "Tariku and Desta Kids Education through Tennis Development" (TDKET) aus Äthiopien ins Racket-Center nach Nußloch kommen. Es gibt aber Schwierigkeiten bei den Visa. Vier von fünf Jugendlichen haben ein Visum für Deutschland erhalten, einem 17-jährigen Mädchen wurde das Visum seitens der Deutschen Botschaft in Äthiopien aber bisher verweigert. "Wir verstehen es nicht", sagt Matthias Zimmermann, der Geschäftsführer des Racket-Centers, der sich seit über zehn Jahren für das Projekt einsetzt.

Das Projekt führt Kinder und Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba durch Tennis an Bildung heran. Die Kinder sollen eine Lebensperspektive bekommen und später mithelfen, ihr Land aufzubauen. Seit über zehn Jahren besteht eine Kooperation mit dem Racket-Center in Nußloch. Die talentiertesten Kinder und Jugendliche bekommen eine Chance, sich in Nußloch fortzubilden. So nun auch die fünf Jugendlichen, die ab nächsten Mittwoch für rund drei Wochen hier trainieren sollen.

Seit Tagen setzt Zimmermann alle Hebel in Bewegung, damit die 17-Jährige, die schon einmal im Rahmen des Projektes in Nußloch war, doch noch ein Visum bekommt - bisher ohne Erfolg "Es ist alles schon lange vorbereitet worden: Wir haben alle Visumsanträge und notwendigen Versicherungen für die Jugendlichen gestellt und bezahlt. Das Programm für den Aufenthalt steht und die Jugendlichen freuen sich, hier dazuzulernen", so Zimmermann. Die Visumsanträge liefen über die Ausländerbehörde des Landratsamtes, für Visa-Genehmigungen ist aber letztendlich die Deutsche Botschaft in Äthiopien zuständig.

Matthias Zimmermann hat eine Vermutung, woran es liegen könnte: Möglicherweise hätte die Behörde Angst, dass das Mädchen in Deutschland "abtauchen" könnte. Denn wenn die äthiopischen Jugendlichen ein gewisses Alter erreicht haben, würde man dies für möglich halten. Schwierigkeiten bei Visa-Genehmigungen hat das Racket-Center immer ab einem gewissen Alter der äthiopischen Jugendlichen beobachtet. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass es Probleme mit Visa-Genehmigungen gibt.

Botschaft fordert Rückflugticket

Die Deutsche Botschaft in Äthiopien verlange laut Matthias Zimmermann, dass man für die 17-Jährige zunächst ein Rückflugticket bucht. Dabei beruft er sich auf den Gründer des Projekts, Tariku Desfaye, der das Ganze von Äthiopien aus steuert. "Das gebuchte Rückflugticket ist keine Garantie, dass die Botschaft das Visum tatsächlich genehmigt", so Zimmermann. Das Flugticket würde man sofort buchen, wenn man die Zusage für das Visum hätte. Aber so habe man dann man vielleicht ein bezahltes Ticket - und doch kein Visum.

Mit ins Boot wurde nun auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding geholt, der sich für die Genehmigung des Visums einsetzt - bisher aber ebenfalls ohne Erfolg. Zimmermann hat sich auch direkt mit dem Verantwortlichen der Deutschen Botschaft in Äthiopien in Verbindung gesetzt, doch auch hier blieb der Durchbruch aus. Wenn die 17-Jährige das Visum nicht bekomme, werde die Reise ohne sie stattfinden. Das Mädchen verstehe nun die Welt nicht mehr.

Das Racket-Center wurde übrigens kürzlich in Stuttgart von Caritas, Diakonie und dem Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau als "beispielhaftes Unternehmen für soziale Verantwortung" ausgezeichnet. Einer der Gründe war das TDKET-Projekt. Es sollte auch eine Vertreterin aus Äthiopien dabei sein, doch auch sie bekam kein Visum ...