Von Alexander Werschak

Nußloch. Ein neues Pflegeheim in der Gemeinde auf die Welt zu bringen, war in der Bürgervertretung von einigen Geburtswehen begleitet. Zwar erklärte sich schlussendlich eine Mehrheit von elf Mandatsträgern im Gemeinderat bereit, den ersten Schritt zu tun – neben Rathauschef Joachim Förster die Liberalen, Sozialdemokraten sowie die Grünen Uwe Kleinert und Yannick Veits. Der Rest der fünfköpfigen Grünen-Fraktion sowie die vier anwesenden CDU-Vertreter sperrten sich hingegen gegen den hierfür erforderlichen Aufstellungsbeschluss zur elften Änderung des Bebauungsplans "Mitte-Nord".

Im besagten Gebiet besitzt die evangelische Kirche ein großes Flurstück an der Fröbelstraße. Auf diesem sind der gleichnamige Kindergarten und das Pfarrhaus zu finden, die von der Planung unberührt bleiben. Auf der weitgehend freien Grünfläche Richtung Massengasse jedoch soll ein dreigeschossiger, U-förmiger Baukörper mit begrüntem Flachdach entstehen, um ein Pflegeheim mit 76 Betten aufzunehmen. Für Mitarbeiterparkplätze böte sich die Fröbel-, für Besucherstellplätze die Kurpfalzstraße an. Laut Nußlocher Verwaltung hat der Kirchengemeinderat dem Vorhaben grundsätzlich seinen Segen gegeben, sofern das Grundstück hierzu nicht veräußert wird.

Eine Änderung des maßgeblichen Bebauungsplans "Mitte-Nord" wird notwendig, weil das fragliche Flurstück als Gemeinbedarfsfläche mit der Spezifikation "Kirche" belegt wurde. "Da die Nutzung als ‚Pflegeheim‘ durch einen privaten Betreiber dieser Vorgabe widerspricht, wird die grundstücksscharfe Änderung des Bebauungsplans zu einem ‚Sondergebiet Pflegeheim‘ nötig", so das Rathaus. Nach dessen Vorstellung wird die elfte Novelle für "Mitte-Nord" wegen des überschaubaren Charakters im sogenannten beschleunigten Verfahren über die Bauamtsbühne gehen – also ohne frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden sowie, jenseits der fachlichen Einschätzung zum Artenschutz, ohne Umweltprüfung.

Und wer will das Pflegeheim errichten? Hier hat sich die evangelische Kirche für die "Avendi Senioren Service GmbH & Co. KG" entschieden, eine hundertprozentige Tochter der in der Region wohlbekannten "Diringer & Scheidel"-Unternehmensgruppe. Die "Avendi" mit Sitz in Mannheim unterhält ihrer Internetseite zufolge 24 Betriebsstätten: 19 Einrichtungen für vollstationäre Pflege und Service-Wohnen sowie fünf ambulante Pflege- und Betreuungsdienste. Einrichtungen betreibt sie nicht nur in der näheren und weiteren Region – wie etwa die "Wilhelmshöhe" in Wiesloch – sondern beispielsweise auch in Sachsen-Anhalt.

Zur Absicherung des Ganzen ist ein städtebaulicher Vertrag vorgesehen. Schließlich soll Projektentwickler "Diringer & Scheidel" für alle Kosten des Planverfahrens aufkommen. Der Gemeinderat sei jederzeit Herr des Verfahrens, warb Bürgermeister Joachim Förster für den Aufstellungsbeschluss, für den es ein Exposé ja gar nicht gebraucht hätte.

Die wenigsten Schwierigkeiten mit dem Projekt hatte die SPD, wie sich den Ausführungen von Michael Molitor entnehmen ließ. Die FDP/BfN-Fraktion störte sich vor allem am dritten Vollgeschoss, das entweder gestrichen oder zumindest nach hinten versetzt werden sollte. Die Planung dürfe nicht auf den Investor zugeschnitten werden, mahnte Ralf Baumeister: "Das ist schon ein recht großes Teil."

Mit "ein riesiger Klotz" wurde Bernhard Schuster von der CDU noch deutlicher. Und zog während der Debatte auch Parteikollege Rouven Röser auf seine Seite. Der hätte die Angelegenheit ohnehin lieber nicht-öffentlich vorberaten und meinte, kurz gesagt, die Höhe des Gebäudes sei zu groß und die Zahl der Stellplätze zu klein geraten.

Die kontroverse Gemenge- und Meinungslage bei den Grünen – von der baulichen Seite ganz abgesehen – arbeitete Ute Bauer heraus. Die fand das Vorhaben zwar "persönlich charmant", war aber über Klagen der "Avendi"-Pflegebediensteten im Internet gestolpert. Sehr wachsam zu sein, empfahl Uwe Kleinert; nur höchste Energiestandards zu akzeptieren, Yannick Veits. Ines Baust sprach von einem "Hauruckverfahren". Und Rolf Kazmaier brandmarkte das Projekt als "reine Kapitalanlage": "Wir bräuchten Plätze für Weniger-Betuchte."