Von Benjamin Miltner

Nußloch. Julius Cäsar fehlt. Majestix, der Häuptling des Dorfes, der Barde Troubadix und vielleicht auch die Leibspeise Wildschweine. Aber sonst bietet das neue "gallische Dorf" in der Unterführung der Kurpfalzstraße mit der Massengase alles, was das Herz von Asterix-Fans begehrt: Den Helden selbst, seinen Kumpel Obelix, Hund Idefix, Miraculix und den Zaubertrank, einen brüllenden römischen Feldherren samt eingeschüchterter Soldaten, Hinkelsteine, Weinfässer und Steinhütten: Fans der berühmten Comicserie kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Unterführung präsentiert sich im neuen, freundlichen Gewand. "Asterix & Obelix in Nußloch" steht passend an der Wand geschrieben.

Wer hat die neueste Episode der weltberühmten Gallier erschaffen, bei der die Materialseilbahn als Liebling der Nußlocher auch nicht fehlen darf? Steffen Ulrich. Der 34-Jährige arbeitet seit rund zehn Jahren im Bauhof der Gemeinde als Maler – und ist noch etwas länger in der Sprayer-Szene aktiv. "Seit Ausbruch der Pandemie greife ich nach langer Pause wieder regelmäßig zur Spraydose", erzählt er.

Zusammen mit Kumpel Eric Macioszek und nach Absprache mit der Rathausspitze hat er die Comicfiguren nach Nußloch gebracht. "Wir haben zusammen an zwei Wochenenden insgesamt 35 Stunden mit dem Kunstwerk verbracht", berichtet Ulrich im Gespräch mit der RNZ. Unentgeltlich übrigens, nur die Materialkosten für die Farben – rund 600 Euro – hat das Duo in Rechnung gestellt.

Woher der Auftrag kam, haben sie auch festgehalten: "Ein Projekt von Herrn Förster" steht unter dem Meisterwerk. "Das hat nicht unbedingt sein müssen", schmunzelt der damit gemeinte und darauf angesprochene Bürgermeister Joachim Förster. Ansonsten ist der Rathauschef restlos begeistert: "Es sieht einfach klasse aus und ist super gemacht. Die Figuren sind 1a getroffen – selbst die Grafiker von Asterix könnten darauf stolz sein".

Dabei war Försters erster Motivvorschlag ein anderer: Der Mondspritzerbrunnen, den sich Ulrich aber schwerlich als Graffiti vorstellen konnte, wie dieser erzählt. "Wir wollten die Unterführung familienfreundlich gestalten und sind dann letztlich auf Asterix und Obelix gekommen", erklärt Ulrich. Die kenne jedes Kind und finde sie cool, sie seien aber auch für die ältere Bevölkerung anschaulich und kommen gut an. Ebenso die Lorenbahn. Der auch vom Bürgermeister gewünschte Nußloch-Bezug hat sich still und heimlich in die Gallien-Welt gemogelt. "Die Seilbahn ist eine tolle Spielerei im Hintergrund", freut sich Ulrich.

Er ist auch verantwortlich dafür, dass sich in Nußloch insgesamt der Umgang mit der Graffiti-Kultur gewandelt hat. "Jedes Mal, wenn ich Grünschnitt am Bauhof abgeladen habe, ging es durch die dortige verschmierte Unterführung", sagt Ulrich. Also hatte er den Bürgermeister gefragt, ob er mit Freunden dort eine Wand gestalten kann – und so den Stein ins Rollen gebracht. Seit Mai sind an den drei Unterführungen – in der Carl-Metz-Straße Richtung Mulchplatz sowie von jenen beiden in der Kurpfalzstraße – "Graffiti ausdrücklich erwünscht", wie entsprechende Schilder klarmachen.

"Wir wollen eine legale Möglichkeit bieten. Gerade die Unterführung am Mulchplatz wird sehr gut angenommen", zieht Förster ein positives Fazit. Auch in Nußloch gebe es weiterhin ab und an Probleme mit Graffiti-Werken an Haus- oder Garagenwänden, räumt der Rathauschef ein. Und tatsächlich ging der Impuls zur Neugestaltung der Unterführung in der Kurpfalzstraße auf die Rückmeldung eines Anwohners zurück, der von einer Schmiererei betroffen war. "Er hat aber das Freigeben der Unterführungen gelobt, nur um mehr Kontrollen gebeten, auch wegen Müllablagerungen." Im Gespräch sei dann die Idee entstanden, die Wände dort "einmal richtig schönzumachen".

Die sehr enge Unterführung wird durchaus von manchen auch als Angstraum wahrgenommen, in der vor Jahren auch ein Übergriff stattgefunden habe, wie der Bürgermeister erinnert. Die zuvor mit viel "Kleinklein" verschmierte Unterführung wirke nun deutlich freundlicher und heller, sieht Förster einen positiven Nebeneffekt.