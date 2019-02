Nußloch. (aham) Die Haare wurden Morris Infante zum Verhängnis. Der Nußlocher hat an der Fernsehsendung "Big Bounce - Die Trampolinshow" teilgenommen, die derzeit auf RTL ausgestrahlt wird. Infante ist am heutigen Freitag zu sehen, wie er den Trampolinparcours meistert und sich im Duell mit einem weiteren Teilnehmer ein knappes-Kopf-an-Kopf-Rennen liefert.

Viele kennen den 31-Jährigen mit der langen dunklen Mähne in erster Linie als Musiker. Der Gitarrist und Sänger liebt Deutsch-Pop und englischen Rock, tritt auf Hochzeiten oder im Duo "Soul Kitchen" auf. Doch Infante ist auch Turner: Der gebürtige Heidelberger ist bei der SG Kirchheim aktiv.

Als also neue Teilnehmer für die zweite Staffel von "Big Bounce" gesucht wurden, war für Infante klar: "Da will ich mitmachen!" Er bewarb sich - wie übrigens 6000 andere auch -, wurde zum Probespringen eingeladen und als einer von rund 380 Teilnehmern ausgewählt.

"Dann habe ich mehrmals in der Woche trainiert", erzählt Infante, der an der Uniklinik in Heidelberg eine Ausbildung zum Krankenpfleger macht. In einer Ladenburger Trampolinhalle bereitete er sich vor. "Als Turner hat man einen Vorteil, weil man schon ein Feingefühl fürs Springen hat", berichtet der Nußlocher mit italienischen Eltern. Schließlich muss er in der Fernsehshow einen Trampolinparcours bewältigen und schneller als sein Gegner sein. Infantes Erfahrung: "Man springt flüssiger, wenn man nicht beobachtet wird", lacht er.

Der Wettlauf gegen die Zeit, die Nervosität, das Publikum, die Kameras, die Moderatoren - dazu sagt der Nußlocher: "Ich hatte nicht gedacht, dass das so hart wird." Vor allem die "Pilze" und die Ringe fand er am schlimmsten. Doch er schlug sich wacker: Bis sich sein Haargummi löste...

Deshalb hat er die Bewerbung für die nächste Runde von "Big Bounce" schon abgeschickt und sich fest vorgenommen: "Bis zum nächsten Mal kommen die Haare ab." Und noch etwas anderes hat er aus der Sendung mitgenommen: eine neue Freundschaft. Denn mit seinem Gegner Marcel hat er noch Kontakt und sie haben sich schon getroffen.