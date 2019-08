Nußloch. (cm) "Unsere Hütte darf jeder nutzen, aber einfach so kaputt machen, das ist doch blöd ..." steht auf einem Plakat am Waldkindergarten. Die Einrichtung am Waldsportplatz am Ortseingang von Maisbach kommend hat mit Vandalismus zu kämpfen. Der vorläufige "Höhepunkt": Vor Kurzem wurde eine fast fertige Waldhütte von Unbekannten zerstört. "Das muss nicht sein!", findet auch Bürgermeister Joachim Förster, der den Kindern einen Besuch abstattete.

Bei diesem hätten die Kinder berichtet, dass jemand ihre fast fertige Waldhütte eingerissen hat. Am nächsten Tag hätte eigentlich das Dach auf die bereits fertigen "Wände" aus Ästen kommen sollen. "So viel Mühe und Arbeit umsonst", ärgert sich der Bürgermeister.

"Leider müssen wir gerade im Bereich des Waldkindergartens immer wieder mit Vandalismus kämpfen", erzählt Förster. "Die Kinder möchten nun über eine Plakataktion auf verschiedene Themen aufmerksam machen und natürlich unterstützt die Gemeindeverwaltung hierbei."

Neben dem "Abriss" der Waldhütte seien auch immer wieder Müll und Glasscherben große Ärgernisse. Auch die Baumstämme des täglichen "Morgenkreises" würden immer wieder verschoben und müssten dann mühsam von Erzieherinnen an ihren Platz getragen werden.

Der Bürgermeister ruft die Nußlocher nun dazu auf, ein wachsames Auge zu haben und mitzuhelfen, dass der Waldkindergarten ein schöner Ort für die Kinder bleibt. Auf RNZ-Anfrage berichtet Förster, dass sich auf dem abgelegenen Gelände immer wieder Personen tummeln.

"Bevor es den Kindergarten gab, wurden die Umkleidekabinen am Waldsportplatz als Partyraum für Geburtstage genutzt", weiß Förster. Offensichtlich haben das einige Junggebliebene nicht vergessen ...