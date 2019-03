Nußloch. (pol/mare) Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 10 Uhr fuhr der 30-jährige Rollerfahrer auf der Massengasse und überholte in Höhe des Anwesens Nummer 93 ein Auto. Als er wieder einscherte, musste er plötzlich abbremsen, da der Verkehr aufgrund von Gegenverkehr stockte.

Der Nußlocher stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt wurden. Sein Roller, an dem Schaden von mehreren hundert Euro entstand, wurde auf dem Gelände des Bauhofes abgestellt.