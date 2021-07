Nußloch. (lew) War es ein versuchter Einbruch oder einfach "nur" Vandalismus? Tatsache ist: Ein unbekannter Täter hat an der gläsernen Eingangstür zum Rathaus einen nicht unerheblichen Schaden angerichtet. Die Tat ereignete sich laut Bürgermeister Joachim Förster bereits im Laufe des vergangenen Wochenendes. Außerhalb der Öffnungszeiten habe sich jemand "so sehr nach uns gesehnt", dass er oder sie "auf Biegen und Brechen versucht" habe ins Rathaus zu kommen, so Förster im sozialen Netzwerk Facebook. Das Ordnungsamt nimmt unter Telefon 06224/901140 Hinweise zu Tat und/oder Täter an. Auf RNZ-Nachfrage schätzt Bauamtsleiter Matthias Leyck den Schaden auf 1500 Euro. Die Gemeinde habe Strafanzeige erstattet. Er gehe davon aus, dass die äußere Scheibe auf etwa 1,60 Meter Höhe mit einem Hammer eingeschlagen wurde, die innere Scheibe habe standgehalten. Leyck hält einen Einbruchsversuch für unwahrscheinlich.