Nußloch. (pol/rl) Am Montagnachmittag versuchte ein 19-jähriger Quad-Fahrer in Nußloch vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Der 19-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 16.15 Uhr in der Walldorfer Straße auf, da an dem Quad keine Kennzeichen waren. Als ihn die Beamten mit Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift zum Anhalten aufforderten, gab der 19-Jährige Gas und raste in Richtung Leimen davon.

Es kam zu einer Verfolgungsjagd, bei der der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln fuhr. Durch Hin- und Herpendeln sowie mittiges Fahren verhindert er, dass der Streifenwagen ihn überholen konnte. Nachdem er über mehrere Feldwege zwischen Nußloch und Leimen gefahren war, stellte er seinen Wagen in einem Gebüsch versteckt ab und lief zu Fuß weiter. In einem Getreidefeld entdeckten ihn die Beamten schließlich und nahmen ihn fest.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der 19-Jährigen keinen Führerschein besaß, aber dafür eine kleine Menge Drogen dabei hatte. Da unklar war, wem der Quad gehörte, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Drogenbesitzes sowie des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ermittelt.