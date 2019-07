Nußloch. (agdo) Kurz vor 8 Uhr hält der kleine weiße Bus vor dem Betreuten Wohnen in Nußloch. "Guten Morgen", begrüßt Fahrer Wilfried Leiser die beiden älteren Damen. Ein freundliches "Guten Morgen" kommt zurück, Leiser hilft den Damen galant in den Bus, schließt die Tür und los geht es zu einem Fußpflegetermin nach Wiesloch.

So lief die Jungfernfahrt mit dem neuen Bürgerbus ab. Der Bus war allerdings schon vorher einige Male im Einsatz gewesen, etwa bei der Aktion "Nußloch räumt auf". Der Bürgerbus bringt seit Kurzem ältere Menschen kostenlos zum Einkaufen oder zum Arzt. Organisiert werden die Fahrten vom Nußlocher Verein "Lichtblick - Verein für Gesundheit und Soziales". Die 83-jährige Luise Blumentritt und die 81 Jahre alte Hannelore Schmidt waren die ersten Gäste des Shuttleservices - und sie genossen die Fahrt sehr.

Beide saßen ganz bequem hinten im Bus und fanden es einfach toll, dass Nußloch jetzt auch etwas für ältere Menschen macht. "Eigentlich ist der Bürgerbus für Fahrten innerhalb der Gemeinde gedacht", sagte Lichtblick-Geschäftsführerin Elke Greiner. Wenn Senioren aber Arzttermine in Wiesloch oder Walldorf haben, werden sie auch dorthin gebracht.

Luise Blumentritt und Hannelore Schmidt waren begeistert. Manchmal fahren sie mit dem normalen Linienbus nach Wiesloch zur Fußpflege, erzählten sie. Schon allein das Ein- und Aussteigen mit den Gehhilfen in den Bus sei schwierig. Auch das Einkaufen ist im Ort eine Herausforderung für ältere Menschen: Seitdem es im Ortskern keinen Nahversorger mehr gibt, ist es ein noch größeres Problem für sie geworden.

Der nächste Supermarkt liegt ein ganzes Stück vom Ortskern entfernt am Ortsausgang Richtung Walldorf. Für ältere Menschen ist diese Strecke zu Fuß nur schwer zu schaffen. "Den Weg zum Supermarkt könnten wir vielleicht gerade noch so schaffen, weil es bergab geht", erzählte Hannelore Schmidt. "Aber den Weg wieder zurück schaffen wir nicht mehr". Es geht bergauf und im oberen Bereich ist der Weg sogar ziemlich steil. "Wir sind sehr glücklich, dass Nußloch nun einen Bürgerbus hat und wir sorgenfrei zum Einkaufen oder zu Ärzten kommen", so Hannelore Schmidt.

Dann war man auch schon in Wiesloch angekommen, der Bürgerbus hielt direkt vor der Fußpflegepraxis, Fahrer Wilfried Leiser stieg aus und half beiden Damen aus dem Bus. Abgeholt wurden sie etwa eine Stunde später. Und sie wurden natürlich wieder direkt vor die Haustür ins Betreute Wohnen gebracht. Der Verein Lichtblick arbeitet mit mehreren Fahrern, die sich ehrenamtlich engagieren. Der Bürgerbus soll zunächst zweimal in der Woche eingesetzt werden.