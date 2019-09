Unbekannte haben das Schild am Ortsausgang in Richtung Ochsenbach gestohlen. Foto: A. Dorn

Nußloch-Maisbach. (agdo) Wer derzeit aus dem Nußlocher Ortsteil Maisbach heraus in Richtung Ochsenbach fährt, schaut in einen leeren Schilderrahmen. Denn das Ortsschild, das hier eigentlich das Ortsende markieren müsste, ist seit einigen Tagen verschwunden. "Wir haben am Montag bemerkt, dass das Schild weg ist, und wissen nicht, wann es entfernt wurde", sagte Bürgermeister Joachim Förster auf RNZ-Anfrage.

Die Gemeindeverwaltung ist ratlos, wer das Schild entfernt haben könnte und warum. Die beiden anderen Ortsschilder, von Nußloch aus nach Maisbach kommend und von Nußloch nach Baiertal fahrend, sind noch da.

Seit er im Nußlocher Rathaus arbeite, habe er nicht mitbekommen, dass irgendwann einmal ein Ortsschild weggekommen sei, so Förster. Für die Ortsschilder ist die Straßenmeisterei des Landratsamts zuständig. Die Gemeinde hat das Verschwinden des Schildes an die zuständige Behörde weitergegeben und rechnet damit, dass ein neues Schild in den nächsten zwei Wochen angebracht wird. Ob Anzeige erstattet wird, soll noch besprochen werden. "Wir gehen aber davon aus", betonte Förster.