Von Nicolas Lewe

Nußloch. "Fit für die Zukunft" lautet das Motto, das sich die Leica Biosystems GmbH (LBS) im August 2017 auf die Fahnen geschrieben hat. Diesen Weg setzt das auf Krebsdiagnostik spezialisierte Unternehmen nun konsequent fort, indem es weitere sechs Millionen Euro in seinen Hauptsitz in Nußloch investiert. Laut einer Mitteilung vom Dienstag sollen durch die Verlagerung der Produktion medizinischer Klingen vom 2018 geschlossenen Standort Eisfeld in Thüringen nach Nußloch hier rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen. Seit 1968 ist Leica in der Mondspritzergemeinde ansässig.

Interessant ist die Meldung der Produktionserweiterung vor dem Hintergrund, dass es noch vor wenigen Jahren so ausgesehen hatte, als würde Leica in Nußloch massiv Stellen abbauen. Von betriebsbedingten 47 Kündigungen war 2013 die Rede gewesen, nachdem es ein Jahr zuvor aus Sicht der Angestellten sogar noch düsterer ausgesehen hatte. 2012 veröffentlichte der US-amerikanische Konzern Danaher Corporation, der die Leica Microsystems AG im Jahr 2005 für rund 440 Millionen Euro übernommen hatte, Planungen, Betriebsteile von Leica Biosystems nach China zu verlagern. Die Arbeitsplätze von 80 Nußlocher Angestellten standen auf dem Spiel. Das wären rund ein Viertel der 320 Beschäftigten am Standort Nußloch gewesen.

Unterstützt von der Kommunalpolitik und der IG Metall gingen die Mitarbeiter auf die Straße - mit Erfolg: Im November 2013 teilte der Betriebsrat mit, dass sich die Zahl der Kündigungen auf drei reduziert hat. Der Betriebsrat warf der Unternehmensführung damals "eine fahrlässige Planung, gepaart mit blindem Aktionismus" vor.

Diese Kritik zeigte Wirkung. "Die Lage für die Mitarbeiter hat sich deutlich verbessert", betont Unternehmenssprecherin Bianca Kircher auf RNZ-Nachfrage. "Die Wogen haben sich geglättet, es wurden Dinge wiedergutgemacht." Zwar habe die Verlagerung nach China wie geplant stattgefunden, jedoch ohne den Standort Nußloch zu schwächen. Ein Indiz dafür: Die Eröffnung des neuen, 556 Quadratmeter großen Bürogebäudes im Mai 2018 mit Platz für 45 Arbeitsplätze.

Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster sprach zur Eröffnung von einem "wichtigen Weg in die richtige Richtung". Zu diesem Weg gehören Kircher zufolge auch der Umbau der Kantine sowie die 2017 begonnene Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Mannheim in der Ausbildung von Studenten. 2018 folgte die Erweiterung der Ausbildung auf den Bereich Mechatronik.

Die Verlagerung der Klingenfertigung soll bis 2024 abgeschlossen sein, so Kircher. Es seien bereits Architekten vor Ort gewesen. Die angekündigten Investitionen von sechs Millionen Euro seien größtenteils für die Maschinen und den Umbau vorgesehen. Es handle sich um riesige Maschinen mit langen Lieferzeiten, begründet die Unternehmenssprecherin, warum für diesen Teilbereich der "Fit für die Zukunft"-Initiative fünf Jahre veranschlagt sind. Die gute Nachricht für die Region: Nußloch bleibt auch weiterhin führender Standort für Krebsdiagnostik.