Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Das Fleisch wird gewaschen, geschnitten und später gemeinsam mit gehackten Tomaten, Zwiebeln und Petersilie in Yufka-Teig gefüllt. Das Gericht nennt sich Tantuni und ist eine türkische Spezialität. Das Besondere: Es wird nicht in der Küche zu Hause zubereitet, sondern im eigenen Garten auf der Anlage des Nußlocher Kleingartenvereins. Gemüse und Kräuter stammen aus eigenem Anbau.

"Wir haben in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt", erzählt der Vereinsvorsitzende Thomas Schäfer. Der Wunsch nach einem eigenen Garten sei aktuell, auch bedingt durch die Coronakrise, enorm. Anfragen kämen vor allem von Menschen, die in Hochhäusern wohnen und nur einen kleinen oder gar keinen Balkon haben. Während in Nußloch einige den Garten als "Chilloase" beziehungsweise als Treffpunkt mit der Familie nutzen, bauen andere fleißig verschiedene Obst- und Gemüsesorten an. In jedem Garten wird Obst und Gemüse angebaut, weil nach dem Bundeskleingartengesetz ein Drittel der Fläche dafür genutzt werden muss. Einige haben sich hier ein wahres Paradies geschaffen. Die Gärten sind liebevoll gepflegt, die Rasenflächen schön geschnitten, die Tore lackiert und teilweise zieren Rosen die Zäune sowie Eingänge.

Die Anlage wurde 1986 durch den Nußlocher Kleingartenverein angelegt und hat insgesamt 43 Parzellen, die jeweils zwischen 350 und 400 Quadratmeter groß sind. In all den Jahren stand noch nie eine Parzelle leer, erzählt Dieter Schnetz. Er ist Kassier im Verein und Gründungsmitglied. Der Boden wird regelmäßig auf den Nitratgehalt kontrolliert, da die Kleingärten laut Schnetz im Naturschutzgebiet stehen.

Die zusätzlich gestiegene Nachfrage erklärt Vereinsvorsitzender Schäfer sich mit den strikten Corona-Verordnungen. Wegen der geschlossenen Geschäfte und auch wegen des teilweise noch auf Eis liegenden Vereinslebens suche man nach neuen Beschäftigungen. "Wir haben allerdings seit Jahren eine Warteliste und sind komplett dicht", so Schäfer. 60 Prozent der Nußlocher Kleingärtner stammen aus der Region, aus Heidelberg, Walldorf, Wiesloch und St. Leon-Rot, der Rest sind Nußlocher.

Seit Jahren baut Josef Malek Äpfel, Stachelbeeren, Tomaten, Salate, Johannisbeeren und noch vieles andere mehr in seinem Garten an. Neben Gerichten wie Suppen entstehen auch leckere Marmeladen. Den Garten nutzt er eher wenig zum "Chillen", erzählt er, überwiegend sei er mit dem Anbau beschäftigt. Der Lohn der Arbeit: Leckeres Essen aus dem eigenen Garten. Seit Jahren hat Malek kein Obst und Gemüse mehr im Supermarkt gekauft, der geschmackliche Unterschied zum selbst Angebauten sei enorm, sagt er.

Andere wiederum legen sich gemütlich in die Hollywoodschaukel und lesen ein gutes Buch, eine Zeitschrift oder die Zeitung. In Coronazeiten ist das wie ein kleiner Urlaub. Von Familien werden die Gärten als sozialer Treffpunkt genutzt, man sitzt gemütlich beisammen, plaudert und isst gemeinsam.

So mancher Kleingärtner wird den Sommer hier verbringen, im eigenen paradiesischen Grün, anstatt im Ausland unterwegs zu sein, meint Schäfer.