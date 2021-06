Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Die Wasserflasche am Rad befestigt, das Handtuch über das Lenkrad gelegt, Musik im Ohr – los geht’s. In Gemeinschaft macht bekanntlich alles mehr Spaß – wenngleich immer noch mit Abstand und einigen Einschränkungen. Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte haben auch wieder Fitnessstudios den Innenbereich geöffnet. Auch das Nußlocher Racket-Center mit dem Zentrum Aktiver Prävention (ZAP) hat die Pforten wieder offen – und freut sich, den Trainierenden mit geöffnetem Hallendach bei gutem Wetter wieder ein sportliches Zuhause zu bieten.

Die Corona-Maßnahmen sind durch die aktuelle Verordnung ein wenig strenger als zuvor. Wer das Racket-Center, die Innengastronomie oder den Saunabereich betritt, muss entweder seit mindestens zwei Wochen zweimal gegen das Covid-19 geimpft, per Bescheinigung vom Arzt genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Der Test darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein. Darüber hinaus gelten die gängigen Hygienemaßnahmen. Beim Training ist kein Mundschutz erforderlich, aber auf dem Weg dorthin.

Die meisten Mitglieder haben Verständnis dafür, betont Matthias Zimmermann, Geschäftsführer des Racket-Center. Die Sportstätte arbeitet nach wie vor mit Zeitfenstern, denn weiterhin darf nur eine bestimmte Zahl an Personen auf die Flächen.

"Zum Glück kann man wieder trainieren", freut sich Christine Ibele, die gerade etwas außer Puste auf dem medizinischen Indoor-Fahrrad ihre "Runden" dreht. Sieben Monate ohne Training sei schon sehr lange und die Pause mache sich bei der Kondition und der Ausdauer bemerkbar. Zwar habe sie in den vergangenen Monaten zu Hause trainiert und sei im Wald gelaufen um sich fit zu halten – aber sich selbst zu motivieren, erfordere eine gewisse Disziplin. Und das sei nicht immer einfach. Drei- bis viermal in der Woche schlägt Christine Ibele im Racket-Center auf. Weil sie noch nicht geimpft ist, muss sie jedes Mal einen 24 Stunden alten, gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Das nehme sie aber gerne in Kauf, fügt sie hinzu.

Während Christine Ibele auf dem Rad mächtig ins Schwitzen kommt, trainiert Racket-Center-Inhaber Manfred Lautenschläger am Gerät die Oberarme. Er habe während des Lockdowns regelmäßig einige Male in der Woche im Racket-Center trainiert, erzählt Lautenschläger – als Inhaber sei das möglich gewesen – unter der Voraussetzung, dass sonst niemand hier sei. Gefehlt haben ihm natürlich dennoch Begegnungen beim Training, denn Gemeinschaft hat im Racket-Center einen hohen Stellenwert. Lautenschläger trainierte zudem die vergangenen Monate jeden Tag auch im heimischen Gaiberg Kraft sowie Ausdauer und ist bei der Wiederöffnung des Racket-Center sichtlich in Top-Form. Und froh, beim Training wieder Menschen um sich zu haben...

Derweil kommt Dieter Billmann auf dem Laufband ziemlich ins Schwitzen. Er sei zweimal geimpft und froh darüber, erzählt er. Ohne die Impfung würde er nicht zum Trainieren kommen, weil der Aufwand, sich mehrmals in der Woche testen zu lassen, für ihn zu hoch sei.

Die siebenmonatige Zwangspause ist nicht nur bei den Sportlern auf der Trainingsfläche, sondern auch beim präventiven Sport in den Bereichen Kondition, Ausdauer und Muskelstärkung spürbar. Kurz nach dem zweiten Lockdown im November hätten fast 20 Prozent der Mitglieder die Verträge gekündigt, erzählt Matthias Zimmermann – obwohl das Racket-Center sofort bei Beginn des Lockdowns keine Beiträge eingezogen habe.

Und, so berichtet der Geschäftsführer weiter: Aufgrund der langen und ungewissen Lockdown-Phase haben sich Mitarbeiter zwischenzeitlich beruflich in anderen Bereichen orientiert, die als "Pandemie-sicher" gelten.