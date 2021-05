Von Alexander Werschak

Nußloch. Seit gut zwei Jahren ist das Gebiet mit einer Veränderungssperre belegt, die erst kürzlich verlängert wurde. Jetzt soll ein Bebauungsplan für einheitlich geltende Regeln sorgen: In seiner jüngsten Sitzung billigte der Gemeinderat einhellig den Planentwurf "Bortkelter" nebst einer breiten Beteiligung von Öffentlichkeit und betroffenen Bewohnern.

Es ist nicht der erste Anlauf, die Dinge am Hang zu ordnen. Schließlich stehen schon seit vielen Jahren Häuser am gleichnamigen geschwungenen Sträßlein im Nußlocher Osten. Bereits im Jahr 1967 wurde ein Bebauungsplan "Bortkelter" als Satzung beschlossen – jedoch nie amtlich veröffentlicht. Folglich trat dieser auch nie in Kraft. Also galt seither der allgemeine Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, der im Wesentlichen besagt, dass ein Vorhaben prinzipiell zulässig ist, sofern es sich in die Umgebung einfügt.

Vor gut zwei Jahren dann wurde bei der Gemeinde ein Bauantrag eingereicht mit der Absicht, im fraglichen Gebiet zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohnungen und einer gemeinsamen Tiefgarage zu errichten. Viel zu mächtig erschien das dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats – er wies das Ansinnen zurück. Anschließend verhängte der Gemeinderat die erwähnte Veränderungssperre und leitete die erneute Aufstellung eines Bebauungsplans für das 2,5 Hektar große Gebiet ein.

Wie die Vorschriften dort künftig aussehen könnten und sollten, stellte in der Bürgervertretung Christina Wiederkehr vom Karlsruher Stadtplanungsbüro Schöffler vor, das den anspruchsvollen Entwurf ausgearbeitet hatte. Dessen Ziel ist es, einer maßvollen und passenden Nachverdichtung von vielleicht einem Dutzend neuer Wohneinheiten den Weg zu bereiten. Als Erschließungsstraße bleibt die "Bortkelter" dabei erhalten; entlang der Sinsheimer Straße soll sich die Bebauung weiterhin nach dem Straßenverlauf richten. Eine einheitliche städtebauliche Struktur will der Plan vorwiegend durch versetzte, nach Südwesten orientierte Doppelhäuser erreichen.

Dazu wird das Areal als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und in zwei Teilbereiche untergliedert: Im nördlichen Teil wären jenseits von Wohnhäusern allenfalls sogenannte "nicht-störende Handwerksbetriebe" – oder als Ausnahme auch ein Kindergarten – zulässig. Im südlichen Teil, der hauptsächlich die Gebäude an der Sinsheimer Straße umfasst, sind auch kleine Läden oder Lokale denkbar.

Herausfordernd sind derweil die topografischen Verhältnisse: 45 Meter Höhenunterschied fallen in dem Areal an. Entsprechend dem stark geneigten Baugrund ist eine zweieinhalbgeschossige Bebauung gestattet, mit Wandhöhen von sieben und talseitig von zehn Metern sowie einem elf Meter hohen First. In der südöstlichen Ecke des Gebiets sind sogar dreieinhalb Geschosse und damit zwei Meter mehr zulässig. Als maximale Grundflächenzahl wird durchgehend 0,4 festgesetzt. Im nördlichen Bereich sind Flach- und wenig geneigte Dächer, im südlichen auch nicht zu hoch aufragende Sattel-, Walm-, Zelt- oder versetzte Pultdächer möglich.

Generell sieht der Bebauungsplan "Bortkelter" Einzel- und Doppelhäuser vor, wobei im nördlichen Teilbereich die Zahl der Wohnungen pro Gebäude auf zwei begrenzt ist. Um an der Sinsheimer Straße die bislang durchgängigen Baufenster zu durchbrechen, ist eine abweichende Bauweise mit seitlichem Abstand vorgesehen, sodass Einzel- und Doppelhäuser höchstens 18 und 22 Meter Länge messen. Andernfalls könnten bis zu 50 Meter mächtige Baukörper entstehen. Die Altgebäude genießen Bestandsschutz, soweit sie rechtmäßig errichtet wurden, und Sanierungen, Modernisierungen, Veränderungen oder überschaubare Erweiterungen sind erlaubt.

Bei all dem gilt es aber natürlich auch, die Umwelt im Blick zu behalten. Allein vier Biotope finden sich am oder in höchstens 200 Meter Entfernung vom Quartier, zudem das FFH-Schutzgebiet "Steinachtal und Kleiner Odenwald" sowie das Landschaftsschutzgebiet "Bergstraße Süd". Demgemäß wurde im Vorfeld ein umfangreiches Gutachten zum Artenschutz eingeholt – kaum verwunderlich ist der idyllische Flecken am Nußlocher Hang diesem zufolge recht artenreich belebt.

Unter den 26 angetroffenen Vogelarten genießen vor allem Schwarz-, Grau- und Grünspecht sowie der Star besonderen Schutz, die im Gegensatz zum bedrohten Haussperling dort aber alle wohl nicht nisten. Auch ein Uhu wurde von Anwohnern schon gesichtet. Auf der Suche nach Nahrung flattern daneben Zwergfledermaus und Großer Abendsegler lautlos durch die Abendlüfte. Mit dem Großen Blaupfeil wurde ferner eine seltene Libellenart beobachtet. Auf den Steinen wiederum sonnen sich Mauereidechsen und auch die eine oder andere – ungiftige – Schlingnatter. Eine Gottesanbeterin und eine Blauflügelige Ödlandschrecke wurden ebenfalls entdeckt, außerdem ein totes Hirschkäferweibchen. Und in jüngster Zeit erfreut sich das Gebiet um die "Bortkelter" augenscheinlich wachsender Beliebtheit bei siedelnden Wildbienen.