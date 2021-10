Nußloch. (pol/lyd) Gegen den 31-Jährigen, der in der vergangenen den Balkon seiner Ex-Freundin sowie deren Auto in Brand gesteckt haben soll und deshalb festgenommen wurde, muss in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, in der vergangenen Nacht - vom 14. auf den 15. Oktober - auf dem Balkon der Wohnung seiner Ex-Freundin in einem Mehrfamilienwohnhaus in Nußloch mehrere Gegenstände sowie später noch deren in der Nähe des Anwesens geparktes Auto in Brand gesetzt zu haben.

Der Tatverdächtige soll sich zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt am Abend des 14. Oktober zu dem von drei Parteien bewohnten Haus begeben haben. Im Erdgeschoss wohnen seine Exfreundin und deren minderjährige Tochter. Beide befanden sich zur Tatzeit bereits im Bett und schliefen.

Auf dem Balkon der Geschädigten soll der Tatverdächtige mehrere Möbelstücke in Brand gesetzt haben, wodurch auch der heruntergelassene Rollladen der Balkontür Feuer fing.

Durch die enorme Hitzeentwicklung zersplitterte das Glas der Tür, wodurch sich der Brand auch auf das in der Wohnung befindliche Mobiliar ausbreitete.

Weil eine andere Bewohnerin des Hauses gegen 23 Uhr den Brand bemerkte und die Geschädigte und deren Tochter weckte, konnten alle Bewohner unverletzt das Gebäude verlassen.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Wie die Geschädigte außerdem feststellte, war an ihrem vor dem Haus abgestellten Auto aus zwei Reifen die Luft abgelassen worden.

Nachdem die Einsatzmaßnahmen vor Ort abgeschlossen waren und die Einsatzkräfte die Tatörtlichkeit verlassen hatten, meldeten Anwohner des Oderwegs einen weiteren Brand. Der Pkw der Geschädigten stand in Flammen.

Insoweit besteht der dringende Verdacht, dass derselbe Tatverdächtige im näheren Umfeld gewartet hatte, bis die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen waren, um danach eine weitere Brandstiftung zu verüben, indem er den Frontbereich des Autos seiner Ex-Freundin anzündete.

Während intensiver Fahndungsmaßnahmen mit 13 Streifen und einem Polizeihubschrauber, wurde der Tatverdächtige kurz nach 4 Uhr in Nußloch festgenommen. Die Hintergründe zu den Taten sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen.

Der Beschuldigte wurde am Freitagmittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und weiterer vorsätzlicher Brandstiftung erließ.

Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauernd an.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 16.41 Uhr

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr zwei Mal ausrücken.

Nußloch. (luw) Nach zwei Bränden im Nußlocher Oderweg in der Nacht auf Freitag ist laut Polizei ein Tatverdächtiger festgenommen worden: Der Verdacht lautet auf Brandstiftung. Das erklärte die Polizei am Freitagnachmittag auf RNZ-Nachfrage.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie am Donnerstag gegen 22.40 Uhr zunächst wegen eines Balkonbrands zu einem Mehrfamilienhaus im Oderweg gerufen. Demnach hatten die Bewohner des Hauses dieses bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits verlassen. Nachdem das Feuer gelöscht und die Wehr wieder eingerückt war, ging gegen 2.40 Uhr der nächste Alarm ein: Diesmal brannte ein geparktes Auto im Oderweg, das etwa zehn Meter vom ersten Einsatzort entfernt stand. Bei den Bränden sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es.

Ein Polizeisprecher erklärte auf Nachfrage, dass das Auto und die Brandwohnung derselben Frau zuzuordnen seien. Bei dem festgenommenen Verdächtigen, der den Beamten zufolge zur Stunde einem Haftrichter vorgeführt werde, handele es sich um einen Mann.