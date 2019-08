Nußloch. (hs) Das kam Beate Waldi komisch vor: Am Rand der Kreisstraße 594 zwischen Nußloch und Maisbach saß ein Bussard. "Tief nach vorne gebeugt und mit eigenartigen Kopfbewegungen", beschreibt die Maisbacherin, die im Nußlocher Rathaus arbeitet und mehrmals am Tag auf dieser Straße unterwegs ist, wie sie den Greifvogel auffand. Das Tier drohte auf die Straße zu taumeln

Der Bussard muss offenbar in die Frontscheibe eines Autos gekracht sein, vermutet der Nußlocher Naturschutzwart Heiner Schmidt. Immer wieder werden auf der Kreisstraße Tiere verletzt oder überfahren. Vögel sind allerdings selten unter den Opfern. Doch vielleicht hatte der Bussard eine Maus erblickt und war auf diese zugeflogen, als das Auto kam. Dabei zog er sich eine Gehirnerschütterung zu.

Beherzt suchte Beate Waldi eine Haltemöglichkeit, nahm eine Decke aus ihrem Auto und warf sie über den Vogel. So konnte sie seinen scharfen Krallen entgehen und ihn mitnehmen. Daheim in Maisbach setzte sie das Tier in einen Korb und dunkelte diesen ab. Am nächsten Tag übergab Waldi den schönen Vogel an Naturschutzwart Heiner Schmidt, der ihn noch etwas pflegte und tags drauf - wieder einigermaßen fit - in die Freiheit entließ. Und zwar ganz in der Nähe seines Geburtsortes: Wie Tierbeobachter und Vogelkundler Schmidt wusste, war der Bussard einer von drei Jungvögeln, die in einem Horst nahe des Maisbacher Gewannes "Tannengarten" zur Welt kamen.

Die Ironie der Geschichte: Als Beate Waldi abends mit ihrem kleinen Hund spazieren ging, musste sie sich vor einem Elternteil des geretteten Jungbussards in Acht nahmen. Der Altvogel attackierte sie, als sie in einen Waldabschnitt ging. Der junge Bussard zeigt sich dagegen deutlich dankbarer: Er zieht noch immer seine Kreise, an der Stelle, an der er von Schmidt wieder ausgesetzt wurde. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass er vom Naturschutzwart weiterhin etwas umsorgt wird. An einer verdeckten Stelle in einem nahen Schutzgebiet legt Schmidt Hühnerteile zur Stärkung des gefiederten Unfallopfers aus.