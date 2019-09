Von Anja Hammer

Nußloch. Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Das wusste schon der griechische Philosoph Platon. 2400 Jahre später will Nußloch seinen Bürgern diese Sorge nehmen. "Die Gemeinde kann sich beim Thema Gesundheit nicht rausnehmen", findet Bürgermeister Joachim Förster.

Daher hat er kurz nach seinem Amtsantritt ein ungewöhnliches Projekt angestoßen, an dessen Ende ein "Zentrum für Bürgergesundheit" stehen soll. Und das kam jetzt beim baden-württembergischen Sozialministerium so gut an, dass Nußloch 150.000 Euro geschenkt bekommt, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

In der Mitteilung des Ministeriums wird das Nußlocher Vorhaben in schönstem neudeutschem Behördensprech bezeichnet mit: "Gecam-Netz – gemeindebasiertes Case-Management mit Primärversorgungsnetz mit sektorenübergreifender multiprofessioneller Prävention und Frühintervention zum Erhalt von Teilhabe und Lebensqualität". Da muss selbst Joachim Förster lachen: "Diesen Titel haben wir uns nicht ausgedacht", betont er. "Das war das Ministerium."

Bürgermeister Joachim Förster.

Was damit gemeint ist, erklärt Förster im RNZ-Gespräch. Alles habe damit angefangen, dass er bei einer Veranstaltung Prof. Joachim Fischer, Direktor des Mannheimer Instituts für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin, kennenlernte. Dies führte dazu, dass das Institut einem Kreis aus Nußlocher Hausärzten, Apothekern, Physiotherapeuten, Erzieherinnen, Schulleitungen und Leiterinnen von Pflegeeinrichtungen dabei half, herauszufinden, woran es beim Thema Gesundheit mangelt.

Dabei gab es unerwartete Ergebnisse: "Es stellte sich zum Beispiel heraus, dass wir überraschend viele Rückstellungen haben von Kindergartenkindern, die eigentlich in die Grundschule wechseln sollten", berichtet Förster. Allein in diesem Jahr seien es 25 gewesen. "Und das ist für unsere kleine Gemeinde ziemlich viel." Daher seien die Kinder ein Schwerpunktthema.

Hintergrund Modellprojekte zur Primärversorgung hat das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration im Juni gesucht. Für vier Vorhaben wurden Fördermittel von jeweils 150.000 Euro in Aussicht gestellt. Und Nußloch hat es eben geschafft, mit seiner Idee vom "Zentrum für Bürgergesundheit" auserkoren zu werden. "Damit hätte ich nie gerechnet", freut sich Bürgermeister Joachim Förster. [+] Lesen Sie mehr Modellprojekte zur Primärversorgung hat das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration im Juni gesucht. Für vier Vorhaben wurden Fördermittel von jeweils 150.000 Euro in Aussicht gestellt. Und Nußloch hat es eben geschafft, mit seiner Idee vom "Zentrum für Bürgergesundheit" auserkoren zu werden. "Damit hätte ich nie gerechnet", freut sich Bürgermeister Joachim Förster. Zudem wurden ausgesucht ein hausärztliches Primärversorgungszentrum in Calw, ein Projekt in Filderstadt zur praxisorientierten Versorgung und eine Untersuchung im Landkreis Konstanz, die prüft, wie Ärzte Aufgaben an Pflegefachkräfte delegieren können. Die Landesregierung hofft, mit diesen Modellprojekten Krankenhäuser zu entlasten und die Gesundheitsversorgung gerade in ländlichen Regionen zu sichern. (aham)

Ein weiteres großes Thema sah der Steuerkreis in Erwerbstätigen, die etwa durch Rückenschmerzen oder psychische Erkrankungen lange Zeit bei der Arbeit ausfallen. "Vielen würde schon helfen, wenn sie schneller einen Termin beim Facharzt kriegen würden", so der Rathauschef. Eine Lösung könnte sein, dass Fachärzte für solche Fälle Termine freihalten und Firmen dafür die Mittel bereitstellen. "Aber die Überlegungen sind alle noch in den Kinderschuhen", betont Förster. Und das dritte Schwerpunktthema sind ältere Patienten, denen der Verlust der Selbstständigkeit im Alltag droht.

Die Projektförderung beginnt im Oktober und erstreckt sich über zwei Jahre. Mit dem Geld vom Land will die Gemeinde Lösungen recherchieren und ein genaues Konzept erarbeiten, wie Ärzte und andere Fachleute besser zusammenarbeiten können. "Schon bei den Treffen des Steuerkreises hat sich gezeigt, dass sich viele untereinander nicht kennen, obwohl sie doch im gleichen Bereich arbeiten", so Förster.

Der Austausch zwischen Hausarzt und Kindergartenleitung könne durchaus einen Mehrwert bringen. Stattfinden könnte dieser dann im "Zentrum für Bürgergesundheit". "Das Gebäude dafür haben wir schon gekauft", berichtet der Rathauschef. Dabei handelt es sich um das Haus in der Massengasse 91, in dem sich bereits eine Apotheke, eine Praxis für Physiotherapie und ein Zahnarzt befinden.

Zudem denkt Förster neben den Gesprächsrunden etwa an Gesundheitsvorträge oder neue Fachärzte. Solche kämen nämlich nicht so einfach nach Nußloch. Daher glaubt der Bürgermeister: "Als kleine Kommune müssen wir uns abheben, um attraktiv für Fachärzte zu werden."