Nußloch. (axe) Es ist und bleibt ein Streitpunkt: der Einzelhandelsstandort im Norden der Kommune. Wobei die Verwerfungslinie im Wesentlichen zwischen den Grünen und dem Rest der Nußlocher Bürgervertretung verläuft. In seiner jüngsten Zusammenkunft nun beauftragte der Gemeinderat mit den Stimmen von CDU, Liberalen und SPD die MVV Regioplan GmbH für gut 46.000 Euro mit der Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans "Einzelhandel Nord".

Das Mannheimer Büro soll den Handelsstandort am nordöstlichen Ortsrand von Nußloch auch durch frühzeitige Klärung möglicher genehmigungsrechtlicher Vorbehalte bei Behörden oder Trägern öffentlicher Belange in sichere Bahnen lenken. Grundlage ist eine 1,5 Hektar große Sonderbaufläche im aktuellen Flächennutzungsplan, die an eine mögliche Wohngebietserweiterung grenzt.

"Die zulässige Nutzung und Bebauung am Ortseingang werden diesen ganz wesentlich prägen", so die Sitzungsvorlage der Verwaltung: "Insofern ist es wichtig und erforderlich, im Vorfeld die städtebaulichen, erschließungstechnischen, verkehrlichen, gestalterischen und ökologischen Optionen zu erörtern." Dies auch, weil der Standort den Ansprüchen an einen modernen ÖPNV-Knotenpunkt genügen soll, um einer denkbaren Verlängerung der Straßenbahnlinie von Leimen nach Nußloch das Gleis zu bereiten.

Sowohl CDU als auch Liberale versuchten, die Grünen in die Pflicht zu nehmen, den demokratisch bestimmten Weg gemeinsam weiterzugehen. Die Grünen wiederum riefen die anderen zur Umkehr auf. Die Befürworter Rouven Röser (CDU) und Ralf Baumeister (FDP/BfN) führten ins Feld, dass der Standort nach wie vor sinnvoll und eine Bereicherung sei. Die konkrete Ausgestaltung und Art des Einzelhandels sei ja völlig offen und Nußloch prinzipiell mit Gütern unterversorgt. Michael Molitor verknüpfte die Zustimmung der SPD mit der Forderung, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, der in der Gemeinde dringend vonnöten sei.

Für die Grünen andererseits, die in der Vergangenheit bereits das benachbarte Neubaugebiet abgelehnt hatten, appellierte Yannick Veits, das Vorhaben fallen zu lassen und Nußlochs dörflichen Charakter zu erhalten. Durch den Einzelhandelsstandort würde eine weitere Grün- und dazu noch wertvolle Bodenfläche versiegelt. Zudem würde den gerade durch die Corona-Pandemie gebeutelten Geschäften am Ort eine neuerliche Konkurrenz aufgezwungen werden.